Lavastaja Hendrik Toompere on nii loomingulise pagasi poolest kui ka ealises mastaabis turvaliselt sealmaal, et sügavalt või poolsügavalt isikliku elu kunstivormi valamine ei mõju pelgalt sisutühja egotripina, mida postdramaatilise teatri sildi all laialdaselt kultiveeritakse, vaid tema «Onu Aaret» (2016) ja nüüdset «Üle piiri» võib võtta kui teatrilooliste säilikutena.