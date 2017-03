Erkki-Sven Tüür esitleb Tallinn Music Weekil oma uut autoriplaati

Rahvusvahelise mainega plaadifirmalt Ondine hiljuti ilmunud albumi kujunemisest ja sellel kõlavatest teostest räägivad Erkki-Sven Tüür ja plaadil soleeriv Soome Raadio sümfooniaorkestri esiklarnetist ning mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaat Christoffer Sundqvist. Vestlust modereerib helilooja Liisa Hirsch, kes pälvis märtsikuus oma viimaste aastate heliloomingu väljapaistva taseme ja teoste edu eest Heino Elleri nimelise muusikapreemia.

Erkki-Sven Tüüri uuele autoriplaadile on salvestatud Soome Raadio tellimusel valminud klarnetikontsert “Peregrinus Ecstaticus” (“Ekstaatiline palverändur”), mis on kirjutatud Soome Raadio tellimusel ning mille esiettekanne toimus 2013. aastal Helsingi Musiikkitalos. Teoses soleerib esmaettekande teinud klarnetivirtuoos Christoffer Sundqvist, kes on oma mänguga inspireerinud mitmeid nüüdisheliloojaid. Sundqvist on öelnud, et talle meeldib Tüüri muusikas peituv jõud ja väljendusrikkus.

Lisaks kõlab uuel albumil Tüüri orkestriteos “Le poids des vies non vécues” (“Elamata elu paine”), mis on pühendatud Vabadussõjas ja I maailmasõjas langenute mälestuseks. Teose tellis heliloojalt Belgia Rahvusorkester, et märgistada saja aasta möödumist ajaloo suurimate mõõtmetega tapatalgutest. Teosed telliti kõigilt nende Euroopa riikide heliloojatelt, kelle kodumaa oli seotud I maailmasõja sündmustega. Albumi lõpulugu on topeltkontsert viiulile ja klarnetile pealkirjaga “Noesis”, kus soleerivad Christoffer Sundqvist ning nimekas Soome viiuldaja Pekka Kuusisto. Soome Raadio sümfooniaorkestrit juhatab plaadil dirigent Hannu Lintu, kes alustas tööd orkestri peadirigendina hooajast 2013/2014. Tegu on ühtlasi Lintu esimese kontserdiga Soome Raadio sümfooniaorkestri peadirigendina.

Ühe maailma juhtiva klassikalise muusika väljaande Gramophone kriitiku Andrew Mellori sõnul on Tüüri kontroll muusikalise materjali üle imetlusväärne: “Eriti muljetavaldav ohjab ta madalaid helisid ning musitseerimisel vallanduvat energiat. Tüürist on saamas tõeliselt oluline helilooja. Nii Hannu Lintu orkester kui soleerijad näitavad klassi läbimõeldud fraseeringu, süvakuulamisvõime ning osavusega.”

“Soome Raadio Sümfooniaorkester on ju lõppude lõpuks üks Põhjamaade orkestrite lipulaevu, võiks öelda, et vaieldamatu Soome esiorkester ja selles mõttes on mul tõesti väga hea meel, et niisugune album on salvestatud nendega ja nende peadirigendi Hannu Lintuga,” ütleb Erkki-Sven Tüür ise.

Helilooja Erkki-Sven Tüüri uut autoriplaati tutvustav vestlusring toimub Tallinn Music Weeki raames laupäeval, 1. aprillil kell 17.00 Mustpeade maja Vennaste saalis.

Kell 18.00 algaval kontserdil “Klassikaraadio nüüdismuusika õhtu” kõlab Mustpeade maja kahes saalis instrumentaalmuusika kõrvuti koorilauluga ja elektroonika ning improvisatsioon moodustavad ootamatuid kooskõlasid avangardi ning eksperimentaalmuusikaga.

Lavale astuvad Eesti üks tähelepanuväärsemaid nüüdismuusika kollektiive Ansambel U: koos meie uue aja põnevaima elektromuusiku ekkega, vabaimprovisatsioonile pühendunud kontrabassiduo Kristin Kuldkepp ja Jaanus Siniväli, tütarlastekoor Ellerhein dirigent Ingrid Kõrvitsa juhatusel, klassikalise kitarri ja lummava inglissarve kooskõlasid loov Duo Telluur, helilooja Ardo Ran Varres ja löökpillivirtuoos Heigo Rosin. Välisartistidest astuvad üles audiovisuaalses võtmes In Code Hollandist ja eksperimentaalne Korvat Auki Ensemble Soomest.