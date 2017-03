Marko Mäetamm muutub ühiskonnakriitiliseks

Viimase kümnendi jooksul valdavalt oma pereelust inspiratsiooni saanud maalikunstnik pöörab sel korral pilgu maailmas möllavatele sõdadele, katastroofidele ja muudele hädaolukordadele ning tavainimese tahtlikule või tahtetule jõuetusele neis asjus midagi ette võtta, teatab Tallinna Kunstihoone.

"Pärast oma seni suurimat isikunäitust – "Kodus ja võõrsil" Kumus 2015. aasta suvel – tundsin korraga, et miski haagib mind pärast kõiki neid aastaid lõpuks perekonnalugude jutustamise konksu otsast lahti. Selline tunne oli, et samal ajal, kui kaevan oma magamistoa põrandast läbi keldri maa sisse üha sügavamat auku, toimub ümber maja nii palju huvitavat, mida tahaks endast läbi lasta," avas Mäetamm teemamuutuse tagamaid.

Kui Mäetamm 12 aastat tagasi Linnagaleriis näituse tegi, ei osanud ta ehk uneski näha, et just siis alguse saanud kodu ja pereelu käsitlemine suuremate sotsiaalpoliitiliste ja majanduslike mehhanismide maketina jääb tema loomingu tuumaks kogu järgneva kümnendi jooksul.

Nüüd on Mäetamm Linnagaleriis tagasi ning sel korral puhuvad hoopis uued tuuled. Näitusel näeb väljavõtteid reisipäevikust, suuremõõtmelisi maale, koomikseid, skulpturaalseid objekte ja palju muud. Piltide rohkus on peadpööritav ja viib mõtted sotsiaalmeedia lõpututele voogudele.

Kunstihoone kuraator Siim Preiman leidis võtme näituse lahtimõtestamiseks selle pealkirjast:

"Esialgu võib Mäetamme vaimukas toon meid eksitada ning jätta mulje, et tegemist on kerge naljaga. Mulle vastupidi näib, et kunstnik rõhub n-ö social justice warrior’idele meis kõigis, kes ainult striimivad, laigivad ja säutsuvad, aga globaalsete probleemide lahendamisel paraku sisuliselt kaasa lüüa ei suuda."

Näituse avamine toimub neljapäeval, 30. märtsil kell 18.00. Näitus jääb avatuks 30. aprillini.