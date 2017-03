«Radar»: VAT Teatri lavastaja Aare Toikka oma elu muutnud sündmusest: nagu õudusfilmis, mu suust purskus peeglisse verejuga

«Ma ei ole kindel, et me kõik, ma enda puhul ei ole sugugi kindel, et mida mina niisuguses, kui norgu mina oma nina laseksin, täitsa võimalik, et üsna norgu. Aare sisu on just niisugune nagu me praegu näeme ja see on imetlusväärne,» kiidab Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen pikaaegset head tuttavat Aaret.

Aaret aitab igapäevastes tegemistes, milles ta viimased kolmteist aastat pärast õnnetust rohkem abi vajab, tema eluarmastus Tiina Rebane. Nad said kokku Tallinna Pedagoogikaülikoolis.

«Tegelikult ma märkasin Aaret kui näitlejat kõigepealt. Sest noh, algul vaatad, et pisike poiss, minust noorem ka, mis seal ikka. Aga kui lavale läks, siis järsku sai suureks ja sealt ma hakkasin vaatama, et kurat, see on päris kihvt mees. No nii läks jah,» meenutab Tiina Rebane.

«No meie leidsime teineteist Peda kooli teisel kursusel juba, siiamaani on see läinud niimoodi, et oleme koos olnud ja ilmselt jäämegi kokku - nii on,» ütleb Aare Toikka.

Tiina ja Aare on tänaseks olnud abielus pea 30 aastat ehk sama kaua kui on olnud VAT Teatrit. Oma elu jagavad nad nii kodus kui ka VAT Teatri seinte vahel. Kui Aare on lavastaja, siis Tiina kanda on VAT Teatri teatrijuhi roll. Sel kevadel tuli Aare käe alt välja järjekorras 80. lavastus - Don Quijote, mida mängitakse Linnateatri Hobuveskis.

Surmaga silmitsi

Istume Aarega VAT Teatri saalis. Just siin veidi enam kui 13 aastat tagasi pidi ta peaaegu surema. Oli Kolumatsi proov, kus mängisid Aare Toikka, Katariina Unt ning Garmen Tabor.

Aaret tabas ootamatu köhahoog. Ta läks tualetti.

«Siis kui ma tualetti jõudsin, siis kui ma peeglisse vaatasin, siis ma vaatasin, et mul on ka nagu huuled verised, siis mu… nagu õudusfilmis mu suust purskus peeglisse verejuga. See oli väga veider kogemus. Proovisin seda verejooksu kuidagi pidurdada, eks ole. Aort oli puruks läinud ja tõmbas ka nagu kopsu katki, siis veri tuli sealt välja ja see mind päästis muidugi,» meenutab Aare. Ja kuigi ta räägib täna lugu lõbusas tujus ja naeruga pooleks, oli toona asi naljast kaugel.

«Ma naeran selle üle praegu aga ega mul tol hetkel emotsioone ei olnud, sest nendel hetkedel ei ole emotsioone. Ma sain lihtsalt aru, et nüüd on joon all,» ütleb Aare Toikka.

Toikka meenutab seda saatuslikku päeva ning seda kui väga Saksamaalt pärit lavastaja Christian Römer verd kartis.

«Kui ma tulin, veri suust tilkumas, Römer läks näost täiesti valgeks. Ma mäletan seda, ta läks, ta läks täiesti, veri valgus näost ära. Ta läks valgeks, siis läks siniseks ja siis ta hakkas oksendama ja jooksis siit välja. Ja siis kaks naist hakkasid tegutsema,» räägib Aare.