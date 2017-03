Ha-ha-ha, Tõnis Niinemets, ha-ha-ha

Veel üks näide ebaõnnestunud naljast. Niinemets soovitab Eesti suusatajaid, kui need peaksid tulemuste nimel dopingut kasutama, mitte hukka mõista. Tema ise ei suudaks narkootikumide mõju all isegi oma suuski üles leida. Tegemist on meemiga, mis ilmus internetti Lance Armstrongi dopinguskandaali ajal ja kõlas nii: «Everyone should stop hating Lance Armstrong. He won seven Tour de Frances on drugs! When I'm on drugs, I can't even find my bicycle!»

Niinemets või tema tekstikirjutaja! Panete tähele, et eesti keeles ei kuulu terminid «doping» ja «narkootikum» samasse tähendusvälja, nagu selle võtab kokku ingliskeelne termin drugs. Kui laenata – nagu Huckleberry Finni isa seda teha tavatses – siis ikka nii, et nali tõlkes kaduma ei läheks.

Kui need mõned piinlikud komistused välja arvata, on Niinemetsa kava kunstiliselt ning intellektuaalselt tasemel, mis ei solva vaataja halle ajurakke. Seda võib pidada suurepäraseks uudiseks. Ma ei tea, kas kiita siin Niinemetsa etendust eraldi või rõõmustada Eesti püstijalateatri taseme üldise tõusu üle. Siin ei püüta juba massilise katvuse ja ruutpesiti piletimüügi saavutamiseks nalja madalaimale ühisnimetajale suruda.

Ainult üks asi teeb mind murelikuks. Etenduse turundusest ja veel enam Niinemetsa esinemisest jäi mulje, et äkki ta, sinder, usubki oma kava tervendavasse ja väestavasse ja probleeme lahendavasse jõudu. Võtab seda tõsiselt, nagu öeldakse. Umbes nagu head teatrinäitlejad ning Eesti ständ-app-skeene pioneerid vennad Kalmetid hakkasid korraga tõsimeelselt mingit karskuspropagandat ajama. Võib-olla on see 21. sajandi uus-siirus. Aga mina olen Brežnevi ajal kasvanud juurikas, mind muudab see kole umbusklikuks, kui lavalt positiivset programmi laulma kukutakse.