Täna toimub eriline ja avameelne kontsert

Pissarenko tunnistab, et ta on juba pikemat aega tegelenud uue soolokava lihvimisega, kus mängib kitarri ja arutleb lugude vahel enda jaoks olulistel teemadel. «Kava on vaikne, intiimne ja isiklik, kõik lood on seotud mulle lähedaste inimeste või elu tähtsate sündmustega. Usun, et igaüks võib seda muusikat kuulates tabada seoseid oma isikliku elu oluliste nähtustega,» selgitab muusik.

Osa lugusid, mis kontserdil esitamisele tulevad, on täiesti uued. Teine osa on Pissarenko esimestelt hästiunustatud plaatidelt üles korjatud palad, mida autor soovib nüüd juba suurema elukogemusega ja veidi teistsuguse kõlaga mängides esitada.