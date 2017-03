Hitler müüb. Seda teab iga kirjastaja. Kui on vaja raamatut müüa, tasub kaanele panna kas Hitleri nimi või pilt – veel parem, mõlemad. Maimu Berg on oma novellikogu pealkirjaks pannud «Hitler Mustjalas» ning Mari Kaljuste on kujundanud selle mustpruuniks. Soliidne värk.