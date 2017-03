Film «Teesklejad» teeb ajalugu

EFTA-l parima stsenaariumi tiitliga pärjatud «Teesklejate» rahvusvaheline edulugu jätkub – hiljuti omandasid prantslased filmi remake’i õigused uusversiooni tootmiseks. Tegu on esimese sellise tehinguga Eesti filmielus.

«Teesklejate» remake’i tegemise õigused müüdi Prantsusmaa ühele suuremale rahvusvahelise levitamise ja tootmisega tegelevale filmiettevõttele Bac Films. Selgelt eristuva käekirjaga autorifilmidele keskenduva ettevõtte portfoolios on üle poole tuhande mängufilmi, millest 8 on võitnud Kuldse Palmioksa Cannes’i filmifestivalil. Ettevõte on vastutanud järgmiste nimekate filmide rahvusvahelise levi eest nagu «Pärast Lucíat» («Después de Lucía», rež Michel Franco; Prix Un Certain Regard, Cannes 2012), «Armastus esimest hoobist» («Les Combattants», rež Thomas Cailley; 5 preemiat Cannes’is 2014), «Inimkapital» («Il capitale umano», rež Paolo Virzi, parima võõrkeelse Oscari nominent 2014) ja «Süütuse mägi» («Fúsi», rež Dagur Kári, 3 preemiat Tribeca filmifestivalil 2015)

«Taoline filmi remake’i õiguste müümine on tõepoolest esmakordne nii Eestis kui terves Baltikumis,» tundis «Teesklejate» produtsent Riina Sildos heameelt. «Oleme teistegi oma filmide osas rahvusvahelisi läbirääkimisi pidanud, kuid väga harva jõutakse lepinguteni, rääkimata sellest, et näeme reaalse filmi valmimist,» lisas ta. Praegu toimub mängufilmi uusversiooni arendamine ning käivad läbirääkimised režissööri leidmiseks. Sildos avaldas lootust, et «Teesklejate» uusversioon jõuab kinoekraanidele 3–4 aasta pärast.

Filmi stsenaariumi autorid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, kelle loomingu vastu on rahvusvaheliselt huvi tuntud varemgi – 2013. aastal müüdi nende kirjutatud «Kättemaksukontori» õigused rahvusvahelisele teletootjale FremantleMedia.

Mängufilm «Teesklejad» on Vallo Toomla debüütfilm, mille maailma esilinastus toimus San Sebastiani filmifestivalil, kus võisteldi uute filmitalentide kategoorias. Tegu oli selle maineka festivali ajaloo esimese eestikeelse võistlusfilmiga. Filmi on saatnud edu mitmel festivalil, märtsi keskpaigas lõppenud Roueni filmifestivalil kuulutati film pressižürii lemmikuks.