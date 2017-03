Mini-EMP kutsub noori

Mini-EMPi kavast leiab põnevaid sündmusi lisaks valgusmängule kõigile – tantsijate ja muusikute improjämm linnaruumis, päikese ära saatmine ja hämaruse tervitamine vanalinnas «Mu isamaa on minu arm» saatel ning kolmel korral on võimalik osa võtta põnevast muusikalisest avastusretkest. Tallinna Kunstihoones võib kogeda Ühe laulu kontserti, kus, nagu pealkirigi ütleb, esitatakse pooleteise tunni jooksul korduvalt sama lugu, milleks on eelmise aasta Noore helilooja konkursi laureaadi Karl Tipu teos «Unenägude aed». Teost kannab ette segakoor HUIK! ning seda saab 3. aprillil kuulata kolm korda: valguses, hämaruses ja pimeduses.

Koostöös Raadio Ööülikooliga toimub festivali raames Vanalinna muusikamajas mini-Ööülikool, kus kõnelevad Tuuli Pruul ja Mihail Lustin. Lisaks toimub Tervendavate helide keskuses Vaikusekontsert, kuhu oodatakse inimesi rahustava muusika saatel kevadväsimusest lõõgastuma – esineb Kärtseptsioon ning meeleolu tiibeti laulvate kaussidega loob Henri Liiv. Ettekandele tuleb ka tekste John Cage'i sulest. Festival lõppeb ametliku lõpupeoga Sinilinnus, kus esineb Estbel. Olete oodatud festivalile!

«Mini-EMP erineb oluliselt tavapärasest noortesündmustest, kuna noored jõuavad uue muusikani niiöelda tagaukse kaudu, ise korraldades ning vahetult professionaalsete muusikute ja korraldajatega suheldes,» selgitab helilooja ja Eesti Muusika Päevade kunstiline juht Timo Steiner noortefestivali eripära. Mini-EMP on festivali Eesti Muusika Päevad algatus, mis toimus 2015. aastal esmakordselt ning pälvis juba esimese korra järel kaks olulist tunnustust: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti preemia «Suured teod 2015» ja Eesti Noorteühenduste Liidu auhind «Noorteprojekt 2015».

Mini-EMPi tööpõhimõte on noortelt noortele, mis tähendab, et meeskond koosneb Eesti üldhariduskoolide ärksatest noortest, kes töötavad tavalise festivali meeskonnana ja keda toetavad mentorid. Tänavusteks mentoriteks on olnud nii EASi turismiarenduskeskuse sündmuste projektijuht Mari Kareda, NUKU kommunikatsioonijuht Hannele Känd kui ka helilooja ning produktsioonifirma ja muusikafestivalide kunstiline juht Peeter Vähi. Videointervjuud Peeter Vähiga vaata siit:

