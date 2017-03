Tartu Kunstimuuseumis avatakse näitus Aivazovskist Kabakovini

7. aprillist on Tartmusi projektiruumis avatud näitus „Aivazovskist Kabakovini. Idanaabrid Tartmusi kogudes“. Näitusel eksponeeritud kunstnikud on mingil märkimisväärsel eluperioodil aktiivselt töötanud Venemaa territooriumil ning omamoodi on näitus täienduseks muuseumi esimesel korrusel praegu avatud näitusele „Ebamugavad küsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt”.