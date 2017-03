Hääleta: KODA maja ja eesti arhitektuur rahvusvahelises võistlustules

Eesti ettevõtte Kodasema liigutatav 26.2 m² betoonmaja KODA on finaalis +Living Small kategoorias, milles hinnatakse väikese jalajäljega ja innovatiivset elamist.

Kodasema OÜ peaarhitekti Ülar Marki sõnul on Architizeri A+Awards selles mõttes tänuväärne, et juba tehtud asju on võimalik ülemaailmses konkurentsis võrrelda ilma, et võistlemisel tühja tööd teeks.

«Kodasema OÜ-le on see loomulikult oluline ka selleks, et teadvustada Eestis disainitud tehasemaja olemasolu ning žürii poolt finaali valituna näha, et oleme ka maailma arhitektuurimaastikul ja selgelt mõtestatud arhitektuuri hindava võistluse kontekstis silmapaistvad.»

Architizer'i auhindade üks eesmärke on näidata, kuidas arhitektide igapäevatöö mõjutab iga ruumi ja iga kohta, kus inimesed oma elu veedavad. Laiahaardelisust näitavad kümned detailselt eristatud kategooriad.

Arhitektuurihuviline saab eri kategooriaid läbi kammides (ja hääletades) hea ülevaate maailma arhitektuuri hetke paremikust ja suundadest.

Hääletamiseks piisab Facebooki konto olemasolust. Toimida tuleks nii: avada link ja vajutada oma lemmiku juures «Vote», seejärel «Login or Register to vote» ja avanenud valikust valida «Connect with Facebook» ning hääl ongi antud. Suuremad arhitektuurifännid saavad teha endale ka Architizeri konto.