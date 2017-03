Eesti elanikud peavad piraatlust muusikas endiselt normaalseks

Uuringu tellisid Music Estonia ja Universal Music OY, viis läbi Kantor Emor ning selles osales 905 elanikku vanuses 15-60 eluaastat. Kuna vastavat laiapõhjalist uuringut varem tehtud ei ole, oli eesmärgiks kaardistada eesti elanike muusika kuulamisega seotud harjumused – saada teada kuidas, kus, mida ja kui palju ollakse valmis maksma ja millised muusikaga seotud tegevused on elanike hinnangul seaduslikud, mis mitte.

Universal Music Baltikumi juht Petri Mannonen rõõmustas, et muusika tarbimisharjumused on Eestis vaikselt muutumas, sest noored (vanusegrupp 15-30 eluaastat) on leidnud Spotify-laadsed legaalsed voogedastusteenused.

«16 aastane ei lähe plaadipoodi füüsilist albumit ostma, tema jaoks peab muusika olema kättesaadav digitaalsel kujul ja see on oluline teave ka muusikutele,» rääkis ta Postimehele. «On aja küsimus, millal voogedastuskanalid lähevad ka Eestis ametlikult massidesse. Juba praegu on näha, et nende noorte, kes valmis kvaliteetse teenuse eest ka maksma, arv ainult kasvab ning uus generatsioon on see, kes suunda näitama hakkab. Kui alguses oli palju kahtlemist, siis näiteks Soomes on täna väga palju vanemaid artiste, kes oma loomingu viinud digikanalitesse.»

Vähemalt kord nädalas kuulab muusikat autoraadiost 79%, tavalisest raadiost 63% ja sülearvutist 46%, kodusest CD-mängijast 14% ja kaasaskantavast MP3-mängijast vaid 7% elanikest.

«Kui üle 30 aastaste jaoks on muusika kuulamise vahendiks peamiselt raadio – kas tavaline või auto oma, siis alla 30 aastastele on selleks telefon. Kõige noorematele ehk 15-19 aastastele on esimeseks kuulamisvahendiks telefon, järgnevad olulise vahega sülearvuti, lauaarvuti ja alles siis raadio. Siin tulevad välja suured erinevused vanusegruppide lõikes,» kommenteeris Postimehele uuringu tulemusi Kantor Emori uuringuekspert Kersten Jõgi. «Veebiteenustest on populaarseim kanal Youtube, kust on võimalik videosid vaadata ja muusikat kuulata. Voogedastuskanalitest number üks on aga Spotify, mida eelistab kolmandik kasutajatest.»

Kõige intrigeerivam osa uuringust oli seotud erinevate muusikaga seotud tegevustega. Sellega seoses uuriti, mis on elanike enda arvates seadusi silmas pidades lubatud, mis aga keelatud.

«Märkimisväärne osa ehk 65% vastajatest peab ekslikult legaalseks vähemalt ühte mittelegaalset tegevust. Selle protsendi suurus üllatas. Praktiliselt pooled peavad normaalseks failijagamiskeskkondadest nii muusika kui filmide või seriaalide allalaadimist isikliku kasutamise eesmärgil. Seda tehakse sageli ja seda peetakse ka legaalseks tegevuseks. Seaduse vastaselt tegutsetakse teadlikult ja palju. Segadust legaalsuse ja mittelegaalsuse osas on eesti elanike seas palju ning teadlikkus on suhteliselt madal. Arenguruumi jagub ja harimise tööpõld on tööstusel lai,» rääkis Jõgi.

Et piraatlus on nii suurele osale elanikest aktsepteeriv, üllatas nii Music Estonia tegevjuhti Virgo Sillamaad kui Mannoneni.

«Ma eeldasin, et teadlike kasutajate arv on suurem,» ütles Sillamaa. «Üllatusin, et inimeste jaoks on tasuta ikka veel iseenesestmõistetav.»

Mannonen mõistab, et muutused ei toimugi üle öö. «Me peame inimestele selgeks tegema, mis on õige, mis vale,» sõnas ta. «Füüsilise piraatplaadi osas on arusaamine juba olemas, aga digitaalses maailmas ollakse veel endiselt nö. Kadaka turu tasemel. See takistab Eesti muusikaturu edasiliikumist, sest pidurdab nii artistide, heliloojate, tootjate kui terve muusika ökosüsteemi arengut. Olukorra muutmiseks peaksid aga kõik muusika- ja kultuurialal tegutsejad koostööd tegema ning rääkima legaalsete teenuste lisaväärtusest,» ütles ta.