Sadolini kunstikogu Mikkeli muuseumis

Sadolini kunstikogu, millele pandi alus 1990. aastal, juba kolm aastat pärast värvifirma EKE Sadolin asutamist, on üks vanimaid ja tähelepanuväärsemaid ettevõttele kuuluvaid kollektsioone Eestis. Aktiivselt tegutsevate või alles otsingutel eesti kunstnike toetamine on 30 tegutsemisaasta jooksul olnud üks Akzo Nobel Baltics AS-i (endine ES Sadolin AS) tegevussuundi. Investeerimisvõimalusena alustatud kunstikogu kujunes aja jooksul firma identiteedi osaks, ajatuks väärtuseks, mis ühendab selle töötajaid ja firmaga seotud inimesi. Kunsti omandamisele järgnes kunstnike tunnustamine ja toetamine kunstipreemiate näol.

Näitusel eksponeeritakse suuremat osa ligi 60 teost hõlmavast kollektsioonist. See avab uue lehekülje Mikkeli muuseumi näitusteprogrammis, esitledes institutsioonidele kuuluvaid kollektsioone, kus teosed, nende omandamise põhimõtted ja kogu esitamise viisid on firma või asutuse imago tähtis osa.

7. maini avatud näituse on kujundanud Mari Kurismaa.