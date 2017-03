Kumus tuleb Jüri Okase retrospektiiv

Tegemist on Okase seni suurima täismahus retrospektiiviga, hõlmates tema silmapaistvat loomingut 26 aastat väldanud intensiivse kunstnikukarjääri jooksul. Laiem avalikkus teab Jüri Okast kui üht Eesti tunnustatumat arhitekti. Kumu näitus keskendub aga Okase silmapaistvale kunstiloomingule.

Okas on öelnud: «Kui ehitatakse maja – või ka ühiskonda – on alati olemas teatud seisund, millal ei ole võimalik täpselt määratleda, kas see on ehitatav või lammutatav maja. [...] Kõik mu piltide ja installatsioonide ülesehitused annavad edasi noateral kõikumise tunnet.»

Jüri Okas kuulub nende kunstnike hulka, kes 1960. ja 1970. aastate vahetusel ning seitsmekümnendate alguses üritasid peapeale pöörata senised väärtused – modernistlikust esteetikast ammutatava kunstiloome põhitõed. Okas oli teedrajavaks kunstnikuks fotograafia, installatsiooni, video ja maakunsti vallas. Kogu tema kunstilooming lähtub arhitektuurist, selle erinevatest seisunditest, vormi ja vormituse, ratsionaalse ja irratsionaalse vahekorrast.

Jüri Okase töö "Pikali" (1974), sügavtrükk.Eesti Kunstimuuseum / Repro

Okase tegevust seostatakse ka kontseptuaalse kunstiga, mis tema puhul tähendas 1970. aastate alguses (ta lõpetas kunstiinstituudi 1974. aastal arhitektina) tegelemist maa- ja tegevuskunstiga ning kümmekonda kitsasfilmi, mis on ühtlasi olnud materjaliks tema graafilisele loomingule. Okas hülgas oma tegevustega kogu senise kunstiloomise praktika ja esteetika ning lõi täiesti uue kunstidiskursuse, kasutades selleks filosoofilisi printsiipe, mis on teose vaatamisel ja mõistmisel vähemalt sama tähtsad kui pilt ise.

Jüri Okase töö "Nurgalahendus" (1979), sügavtrükk. Kunstniku omand / Repro

Ühtlasi jätkab Kumu Okase näitusega üliedukat eesti avangardi klassikute sarja (varasemalt selles sarjas Tõnis Vint, Raul Meel).

Näitus jääb avatuks kuni 27. augustini

Koordinaatorid: Sirje Helme, Ragne Soosalu

Näituse kujundaja: Jüri Okas

Graafiline kujundaja: Tuuli Aule