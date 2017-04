Teatri- ja Muusikamuuseum taasavab uksed uue püsinäitusega

Uus püsinäitus «Lood ja laulud» esitab läbi teatri ja muusika lugusid, mis kuuluvad Eesti kirjandusklassikasse ja laule, mis on iga eestlase repertuaaris. Lugudel ja lauludel on kõikides kultuurides oluline roll. Lood ja laulud iseloomustavad inimesi ja ümbritsevat keskkonda ning hoiavad ühismälu. Lugudes ja lauludes avaldub rahvuse ja kultuuri eripära, aga ka sarnasus teiste rahvaste mütoloogia, ajaloo ning argieluga. Nende lugude ja laulude kaudu tutvustame Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogusid ning oma maa ajalugu, milles on oluline koht nii muusikal kui ka teatril. Muuseum muutub selle läbi veelgi mitmekesisemaks keskkonnaks, kus oma loomulikul viisil lõimuvad eesti teater ja muusika ajalukku.

Lisaks uuenenud püsiekspositsioonile saab Assauwe tornis vaadata näitust «Eesti Näitlejate Liit 100. Näitleja portree». Eesti Näitlejate Liit tähistab 2017. aastal oma 100. sünnipäeva, mille raames ongi loodud videoinstallatsiooniline näitus, mis lubab vaadelda näitlejat ilma selge rollita. Näitus koosneb kahest osast ja on valminud koostööna Eesti Näitlejate Liidu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Heliloojate Liidu, EV Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali, ERR-i ja nu.uniooniga.

Näituse juurde kuulub Eesti Muusika Päevade raames helilooja Marianna Liigi loodud installatsioon «Helide ja pausidega täidetud muster». Installatsiooni muusikaline algmaterjal pärineb teatrilava mahavõtmise helidest. Helisid kõlaruumi paigutades tekib helide ja pausidega täidetud muster. Millise maailma võib avastada üksikute helide asetamisega vaikusesse, millise maailma võib leida üksi olemise ajal…