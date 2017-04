Festival Kaparock avalikustas võimsa esinejaterivi

Aastate jooksul on kodumaisest rockfestivalist kujunenud kogupere muusikafestival ning korraldajate sooviks on tuua igal aastal lavale parimad kodumaised live-bändid.

Kaparockil kuuleb ka hulgaliselt artistide värskemat loomingut – nii esineb ansambel Sibyl Vane Kohilas oma aprillis ilmuva värske albumi promotuuri raames, mis viib Pärnust pärit alternatiivrocki trio ka Lätti ja Leetu. Viimasel ajal hulgaliselt väljaspool kodumaad kontserte andnud bändide hulka kuuluvad ka Elephants From Neptune ja I Wear* Experiment. Kaparocki lava tähistab oma 25. sünnipäeva ansambel Stele. Tegemist on Kohila bändiga, milles alustas oma lauljateed tollal vaid 11-aastane Kadi Toom.

Festivali päevajuhtideks on 8-aastane Otto Samuel ja 6-aastane Aksel. Kahest vennast vanem on lavalaudadel juba karastunud mees - ta on juhatanud sisse Jazzkaare lastekontserte ja andnud üle auhindu Eesti Muusikaauhindade gaalal.

17. korda toimuv festival Kaparock leiab aset Raplamaal, vaid 30 km kaugusel Tallinnast ning sinna pääseb ka bussi ja rongiga. Kaparocki väravad avatakse kell 14 ning enne südaööd toimub kokku 11 kontserti. Pärast festivalipäeva lõppu pääseb Tallinna festivali eribussiga. Eelmisel aastal külastas Kaparocki ligemale 3000 inimest üle kogu Eesti.

Lisainfot, täpse ajakava ning esinejaterivi leiab festivali kodulehelt.