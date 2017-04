Paadipõgeniku raamat tekitab huvi

Lepajõe kaasus kerkis kultuuriavalikkuse huviorbiiti seoses Jaak Kilmi filmi «Sangarid» valmimise ning linalejõudmisega. Film on inspireeritud Lepajõe seiklustest, kes nõukogude ajal varastas koos kaaslastega kummipaadi, põgenes sellega Soome, hiljem Rootsi. Kamp sai kurikuulsaks seoses varguste, röövide ning vanglakaristustega. Filmi valmimise ajal kaebas Lepajõe koos kaaslastega tegijad kohtusse, väites, et filmis kasutatakse nende lugu neilt luba küsimata. Filmi tuules on nüüd sobiv aeg oma versioon turule tuua.

Mõlema raamatupoeketi edetabeleid vaata allpool. Number pärast raamatu pealkirja näitab, nagu ikka, positsiooni eelmisel nädalal.

Apollo

Alex Lepajõe «Põgenemine. I osa» Voldemar Veedam, Carl B Wall «Purjetamine Vabadusse» 2 Vladislav Koržets «Laulud või nii» 1 W. Bruce Cameron «Koera elu mõte» 3 Jaan Aru «Ajust ja arust. Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muustki» 5 Urmas Vadi «Neverland» Leo Kunnas «Sõda 2023» 4 Robert Augustus Masters «Mina olen mees. Teejuht tõelise mehelikkuse väeni» 8 Koguteos «Eesti kunsti ajalugu 3. osa 1770-1840 / History of Estonian Art 3 1770-1840» Käty Gavriilidis «Minu Küpros. Põsemusid ja päike»

Apollo e-raamatud

Åsa Larsson «Veresüü» Sylvia Day «Uhkus ja nauding» 3 Liza Marklund «Studio Sex» 8 Jacques Le Goff «Keskaja inimene» 7 Holly Seddon «Püüa mitte hingata» 5 Margit Prantsus «Minu Iisrael. Kuidas tõlkida sabatit» 4 J. A. Redmerski «Sarai tapmine» 1 Paula Hawkins «Tüdruk rongis» Tanel Saimre «Minu Norra. Polaarutoopia ja naftaplatvormid» Jesper Parve «Minu Bali. Oma väe otsingul»

Rahva Raamat

Alex Lepajõe «Põgenemine. I osa» Voldemar Veedam, Carl B. Wall «Purjetamine vabadusse» Kirmen Uribe «LRK 8-10/2017. Bilbao-New York-Bilbao» Andres Laan «Tehisintellekt. Loomadest ja masinatest» 6 John Tiffany, Jack Thorne «Harry Potter ja äraneetud laps. I ja II osa» 5 Avelin Gildemann «Paberpunutised» 4 Leo Kunnas «Sõda 2023» 8 Urmas Vadi «Neverland» Käty Gavriilidis «Minu Küpros. Põsemusid ja päike» Antoine de Saint-Exupéry «Väike prints» 7

Rahva Raamatu e-raamatud