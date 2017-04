Ingomar Vihmar lahkab mehe ja naise suhet

August Strindbergi 1900. aastal kirjutatud «Surmatants» on pingeline lugu oma hõbepulmadeks valmistuvast mehest ja naisest. Tegemist on maailmakuulsa rootsi näitekirjaniku kõige julmema abieludraamaga. Autor ise on mõista andnud, et kirjeldab oma õe Anna abielupõrgut, kuid ilmselt on suurim kaal kirjaniku enda kogemusel. Näidendi Kurt on tema alter ego.

Lavastaja Ingomar Vihmar nendib, et selles äärmuseni kontsentreeritud loos lahatakse skalpelli täpsusega kahe inimese suhet, nende koosolemist ja üksteise vihkamist.

«Minu jaoks on oluline silmas pidada, et kõik need sõjad ja vastuolud, mis praegu maailmas on, lähtuvad tegelikult kahe inimese suhetest. Seda, mis toimub kahe inimese vahel, näeme ka väljaspool. Lavastus annab hea võimaluse vaadata ühe suhte kaudu, miks toimub meie ümber see, mis toimub, miks on nii palju mittemõistmist ja otsest viha. Miks me valime armastuse asemel hirmu? See teeb Strindbergi näidendi minu jaoks kaasaegseks,» selgitab Ingomar Vihmar, keda näeb Kleer Maibaum-Vihmari ja Priit Loogi kõrval ka «Surmatantsu» lavastuses laval.

Endla Küünis mängitava lavastuse kunstnikuks ja muusikaliseks kujundajaks on samuti Ingomar Vihmar.