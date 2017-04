Esietendub Katrin Karisma juubelilavastus

Komöödiateater toob lavale «Hollywoodi filmitähed», mis esietendub 7. aprillil Aruküla kultuurimajas. Lavastus on pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.

Selle loo peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid Bette Davis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud. Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud. Mõlemad kiristavad hambaid, aga peidavad selle teeseldud naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas ja kumbki ei kavatse alla anda.

Erki Aule lavastuses mängivad Katrin Karisma ja Helgi Sallo. Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti primadonnad on ka midagi taolist läbi elanud? Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui konkurendid. Sellele küsimusele oskavad vastata ainult nemad ise, meie võime ainult oletada vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo või Katrin Karisma?

Inglase Anton Burge’i tragikomöödia (originaalis «Bette ja Joan») maailmaesietendus oli 2011 Londoni Arts Theatre’s.