Maaelunäitus viskab ninna nii õigena tunduvat lõhna

End lahkesti maal elajaks tunnistanud paadipõgenik ja menukirjanik Alex Lepajõe ütles hiljuti intervjuus, et maal elab kas romantik või rikas. Ei tea, kas temaga täiel määral nõustuda, sest minu maal kohatud inimesed pole enamasti ühed ega teised, nad lihtsalt elavad oma elu vaatamata sellele, et see elu on suhteliselt vilets, majad murenevad, hambad kukuvad suust, vilja ei viitsi eriti külvata ja parem on maa sööti jätta ning metsatukas varitsevad metsloomad.