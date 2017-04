Muumide ja Tom of Finlandi tüli leidis lahenduse

Soome ajakirja Image esikaanefotost, kus ühendati muumid ja homoerootiline, nahksesse kostüümi riietatud Tom of Finland, tekkinud tüli on lahenenud. Muumisid esindav firma Moomin Characters ja ajakiri leppisid kokku, et väljaandja A-lehdet annetab inimõiguste organisatsioonile Seta RY 3000 eurot, kirjutab Helsingin Sanomat.