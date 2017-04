Paavo Järvi: Pärnus esineb maailma parim tromboonimängija

11. augustil saab Pärnu publik nautida Mozarti ja Haydni muusikat Signum keelpillikvarteti esituses. Auhinnatud kvartett on tänavu juba jõudnud kontserte anda New Yorgis, Londonis, Kölnis ja Prahas ning on viimastel kuudel tuuritanud Hispaanias, Saksamaal ja Šveitsis. Pärnu Muusikafestivali varasemate külastajate jaoks on kvartetis üks tuttav interpreet, nimelt mängib seal viiulit Florian Donderer, kes on on ühtlasi Eesti Festivaliorkestri kontsertmeister.

14. augustil astub Pärnu publiku ette Euroopa Liidu Noorte Sümfooniaorkester Vasily Petrenko dirigeerimisel. Kontserdil soleerib Christian Lindberg, kes on dirigent Paavo Järvi hinnangul maailma kõige parem tromboonimängija.

«Kõik suuremad 20. sajandi heliloojad on talle teoseid kirjutanud, ta on üks neist vähestest tänu kellele on tromboonirepertuaar laienenud,» märkis Järvi, kes on Lindbergiga korduvalt kontsertturneedel viibinud. Samas on Lindberg ka ise helilooja ja esitab Pärnus enda loodud tromboonikontserdi «Golden Eagle». Teose esiettekanne toimus kolme aasta eest Taiwanis. Euroopa Liidu Noorte Sümfooniaorkestri esituses kõlavad kontserdil veel Arvo Pärdi «Fratres», Jean Sibeliuse 1. sümfoonia ja avamäng taani helilooja Carl Nielseni ooperist «Maskeraad».

Guardiani hinnangul iseloomustab Euroopa Liidu Noorte Sümfooniaorkestrit «haarav ja meeliülendavalt hea koosmäng, energilisus, laserterav fookus ja tehniline võimekus, mis on suisa hirmuäratav».

Orkestrisse pääsemise karmi sõela on läbinud Euroopa paremad interpreedid, kellest mitmed mängivad mainekates orkestrites nagu Berliini Filharmoonikud, Londoni Sümfooniaorkester või Bostoni Sümfooniaorkester.

Euroopa Liidu Noorte Sümfooniaorkester, mis asutati aastal 1976, on Euroopa jaoks justkui kultuurisaadik, olles 40 tegutsemisaasta jooksul esinenud 43 riigis. Muuhulgas on orkester andnud kontserte kuulsates saalides nagu Royal Albert Hall Londonis või Carnegie Hall New Yorgis. Orkestri kogunemispaik on Austria linnas Grafenegg.

Pärnu Muusikafestival toimub 10.-17. augustini ning toob Pärnusse ligi 300 muusikut pea 20 riigist. Seekordsed peaesinajd on maailmakuulsad solistid pianist Radu Lupu ja viiuldaja Lisa Batiashvili. Tänavune festival on pühendatud maestro Neeme Järvi 80. juubelile.