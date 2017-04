Anathema ja Alcest tulevad sel sügisel üheskoos Eestit raputama

Kunagine doom metali teerajaja ja tänaseks päevaks meloodilisema progressiivse rokini jõudnud Anathema väisab Eestit oma uue albumi «The Optimist» tuuri raames. Üheksakümnendate alguses tegevust alustanud bänd on siiani jõudnud välja anda kümme stuudioalbumit – «The Optimist» on järjekorras juba üheteistkümnes.

Inglismaa juurtega Anathema toob iga albumiga oma kuulajateni midagi vahetut ning ootamatut - täpselt sama kehtib ka värske albumi puhul. «Me oleme muusikat kirjutades eranditult alati enda vastu ausaks jäänud,» tunnistab Anathema vokalist Vincent Cavanagh. «Selles protsessis on kõige olulisemateks küsimusteks, et kas loomingul on mingi tähendus? Kas see liigutab sind? Kui nendele küsimustele saab jaatavalt vastata, siis tuleb materjaliga edasi töötada,» lisab mees.

Anathemaga koos astub 10. novembril Rock Cafe lavale ka blackgaze’i pioneer Alcest Prantsusmaalt.

2000. aastal alguse saanud bänd on välja andnud viis stuudioalbumit. Nendest värskeim, «Kodama», ilmus alles eelmise aasta septembris ning on juba väga paljude fännide südametesse veelgi sügavama jälje jätnud.

Anathema kitarristi ning ühe looja Daniel Cavanagh sõnul on neil siiras rõõm, et saavad selle tuuri just koos Alcestiga teha. «Anathema ja Alcest kohtusid esimest korda 2013. aastal USAs. Alcest on tuntud oma imeliste meloodiate ning unikaalsuse poolest - meil on siiralt hea meel, et saame nüüd jälle nendega lava jagada.»