Milleks teater? Milleks ülikool?

Mõlemad on läänemaailmas olemas olnud aegu ja aegu: teater üle kahe aastatuhande, ülikool nii kaheksa aastasada. Võiks ju mõelda, et küsimus peaks olema mingi üldkehtiva vastuse juba saanud, aga ei ole. Küsimus jääb alatiseks õhku ja vastus tuleb anda igal ajal uuesti, igas kohas uuesti. Nii vaadatuna on pigem hea ja õige, et need küsimused on Eestis jälle üleval. Vaevalt ju kumbagi küsimust kuigivõrd tõsiselt «kas üldse?» tähenduses esitatakse – juba diskussiooni tulisus viitab, et kõne all on miskit olulist. «Milleks?» küsimusega ei taheta seega mitte õhutada kaotama Eestimaalt ülikooli või teatrit, kuivõrd väljendada rahulolematust selle üle, mida parasjagu peetakse ühe või teise peamiseks eesmärgiks, headuse kriteeriumiks ja ühiskondlikuks ülesandeks.