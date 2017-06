Teleseriaalide kuldajastu hiilgab üha kirkamalt

Seriaalid on muutunud üha köitvamaks, rabavamaks, kvaliteetsemaks ja sisukamaks. Kohati annavad need pärisfilmidele silmad ette, sarjades saab julgemini eksperimenteerida, kunsti teha, sinna saab lisada julgemaid stseene, seriaal võib olla poliitiliselt ebakorrektne, midagi niisugust, mida peavoolu kinod oma levisse ei julgeks võtta.

Selle eredaks näiteks võib tuua 30. aprillil startinud seriaali «American Gods», mis iga uue osaga üha rabavamaks ja julgemaks muutub. Esimeses osas on unenäoline veresaun, teises mustanahaline seksijumalanna, kes konsumeerib oma partnereid, kolmandas osas tuuakse vaataja ette kahe moslemist habemiku seksistseen, mille edasiandmisel on ikka kõvasti vaeva nähtud, et see oleks piisavalt jumalik (see õnnestub hästi), paljast ihu siin ei varjata, seksi ei markeerita, vaataja fantaasiale jäetakse küll ka mänguruumi, kuid kogu lihalik himu on siin siiski ehe, mitte nii sordiini all, nagu see on suure kino filmides.

Vähe sellest, et julgus on kolinud seriaalidesse, sinna on läinud ka tippnäitlejad. Ammu on möödas ajad, mil seriaalinäitleja oli küll oma nišis tegija, kuid kellele need õiged filminäitlejad siiski kõõrdpilke viskasid. Kunagi oli seriaalinäitleja justkui kõrgemal sellest seisusest, et olla näitlemist õppiv baaritöötaja, kuid madalamal «päris» näitlejatest, nüüd aga on seriaalide tase niisuguseks tõusnud, et seal mängivad Oscaritega pärjatud suure kino staarid, näiteks Susan Sarandon, Jessica Lange («Feud»). Mainitud «American Godsis» mängib üht peaosalist briti näitleja, «Lovejoy» seriaalis tuntuks saanud Ian McShane. «Westworldis» on Anthony Hopkins ja Ed Harris. «Stranger Thingsis» astub üles Winona Ryder. Uuesti alustanud «Twin Peaksis» astuvad vaataja ette Kyle MacLachlan, Ray Wise ja Sheryl Lee, viimane neist ongi peamiselt Laura Palmerina tuntud.

Oo jaa, «Twin Peaks», ikka David Lynchi taktikepi all, alustas seriaalina taas 21. mail 2017. Olgu meenutatud, et esmakordselt jõudis see müstiline lummav sari publikuni aastail 1990–1991 ning sai kiiresti kultuslikuks, kuigi vaatajate reiting polnud nii kõrge, et seda oleks toodetud rohkem kui kaks hooaega. Harjumaa inimesed said sarja näha Soome televisiooni vahendusel ja vähemalt minu kooliajal oli see nii suur hitt, et esmaspäeval (uus osa oli eetris pühapäeva õhtuti) kõik koolis rääkisid, mis seal nüüd siis olnud oli.

Õigupoolest oli see «kõik rääkisid» juba varem, lasteaias vaatasid kõik «Kivinõida», edasi «Rüütel Ässa» («Ritari Ässä», Knight Rider), siis «Imemeest» («Ihmemies», MacGyver), «A-rühma», «Miami Vice’i» jne. Oma lapsepõlvest mäletan veel seda, et soome pealt sai vaadatud koduperenaise Lucy komöödiat, Addamsite perekonda, veidrat briti kultusseriaali «Vang» («The Prisoner», 1967–68), Batmani, Supermeest, «Star Treki», «Battlestar Galacticat» (oh, kuidas ma kartsin neid roboti moodi sõdalasi), «Twilight Zone’i» jne, jne.