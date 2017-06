Põgenemine

Hippy või hippie. Arvatakse, et see pärineb kõnekeelsetest sõnast hip või hep, mis tähendab mõistmist, teadmist. To be hip tähendab asjaga kursis olemist. Inimene võiks hipide meelest olla vaba ja valmis selle nimel muutma oma sisemaailma. Niimoodi vabanenud inimene on määratud seda hingeseisundit hoidma ja säilitama. Kõik, kes neid mõisteid kalliks peavad, moodustavad kogukonna. Ülejäänud on eksiteele sattunud. Kogukond on nii koloonia kui ka sidemete kaudu moodustunud võrgustik.

«Nõukogude» määras päris täpselt ära ka selle kunagised piirid. Nõukogude hipidele näis, et nende vastasseis ühiskonnaga on tõsisem, dissidentlikum. Alati on leidunud hipide üle naerjaid, seda võib segamatult jätkata, kuid tuleb tunnistada, et nad on ainus subkultuur, kes on loonud oma tervikliku maailmapildi kel on selgelt määratletud väärtused. Üks vahib loiku ja näeb selle põhjas pori, teine näeb veepinnal peegelduvaid tähti.

Nagu pool sajandit tagasi nii ka nüüd peavad hipid väga tähtsaks ilmeksimatut välist eristumist ümbritsevatest ehk veel eksiteel uitavatest kaaskodanikest. Kõik filmis näidatud karakterid on hallipäised ja mõnelgi on tegemist liikuma saamisega, kuid nad on oma lihtsatele tõekspidamistele ja veidrustele truuks jäänud. Lisaks grupi poolt filmitud materjalile on palju vanu amatöörfilmikatkeid. Mõistagi on need laigulised, kriimustatud ja lühikesed jupid. Video ja digitaalsalvestuseni läks veel mitu aastakümmet.

Igatahes mõjuvad pleekinud liikuvad pildid ülimalt veenvana just tänu sellele, et 10–15 sekundiga pidi üles võtma võimalikult palju ja hästi huvitatavat. Mõjub vahetult ja armsalt nagu isetegevuslik mängufilm ikka. Veidi professionaalsema mängufilmi sarnane on ka tollane ametlik kroonika, kus võim puiselt ja vaimukust teeseldes laseb juuksuril ja miilitsal etteantud teemal muljetada.

Autorid on lisanud teksti katteks ka tollaseid värvikirevaid kaadreid multikatest ja lõike «Tavatust loost» (Kalju Komissarovi 1973. aasta mängufilm), kuid minu arvates jäid esimesed oma ilutseva laadi ja teised ilmselge mängufilmilikkuse tõttu hipiloo kulgemisele lihtsalt jalgu. Erinevalt lillelaste endi joonistustest ja isegi ühest animatsioonist, mis võidavad usalduse just varjamatu oskamatuse ja pretensiooniga mingile ähmasele filosoofiale.

Saluteerivate ja fanfareerivate laste näitamine hakkab vist ammenduma. Asi on isegi juba selge ja kui aus olla, siis olid ka suuremal osal neistsamadest hipidest kunagi punased rätid kaelas. Juhuslikult lobudiku katusel kaadrisse sattunud plakat mõjub sada protsenti veenvamalt. Tänapäeva vaataja tajub juba seljaajuga, et panoraamid kõrgusse vaatavatel suurtel plaanidel ja tsiviilkaitse jalgade trampimine on lavastus ja mõjub kui gurmeeroa kaunistamine räimega tomatis. Aga võimalik, et olen lihtsalt liiga palju nõukogude ajast tehtud filme näinud.

Hoopis teine asi on sotsvõistluse võitja vimplid, Lenini, Tolstoi ja The Beatlesi pildid ühel ja samal seinal, mis ei häiri filmikangelasi põrmugi. Et kõik norimine ühte lõiku jääks, siis ka tütarlaste ilmumine, kes eakatele hipidele suhu pandud küsimusi esitavad, võiks olla lühemaks lõigatud. Meenub, et Tartu tänavatel käisid kääre lõgistavad komnoored ja pügasid ette sattunud pikajuukselisi vägivaldselt. Vaevalt nad praegu filmi sattumisest unistavad, aga äkki oleks mõni neist midagi arvanud kasvõi seljaga kaamera poole olles.