Ükskord hipi – alati hipi

Lääne ühiskonnas mõõdame seda sageli materiaalsete ressurssidega, mis võimaldavad ihaldatud asjade omandamist. Vabadus tähendab võimalust osta uus iPhone või peesitada viietärnihotelli rõdul. Meie unistuste nirvaana asub luksusliku mugavuskultuuri õndsas rüpes.

Hipikultuur vastandub materiaalsusele. Õnn ei tule tarbides, vaid jagades, hoolides, elamuste jahil kulgedes. Seista tee ääres, näpp püsti, ja ujuda psühhedeelsuse pilvedes – see on vabadus. Terje Toomistu portreteerib just säärast, hipilikku vabadusekultust. Kuue aasta töö tulemusel valminud dokumentaal kattub paljuski Vladimir Wiedemanni raamatus «Maagide kool» kirjeldatuga. Keskmes on kamp praeguseks küpsesse ikka jõudnud hipisid, kes meenutavad hipiliikumist Nõukogude Liidu reglementeeritud korraatmosfääris. Räägitakse nii kokkupõrgetest miilitsaga, sattumisest psühhiaatriahaiglasse kui rännakutest sürrealistlikku unenäomaailma.

Pole kahtlust, filmi vabadusekultus poeb hinge. Siiski võis kuulda etteheiteid filmi ülesehitusele. Minevikumõtisklused vahelduvad arhiivikaadritega ning tagatipuks asutakse üheskoos teele Moskva poole. Nii mõjub «Nõukogude hipid» antropoloogilise ajaloofilmina. Ehk oleks dokumentaal road-trip’ina tõepoolest haaravam – vaadata, kuidas kuldses eas mehed mööda maanteid kruiisivad, pööningult kanepit otsivad ja vabadust püüavad.

Teisalt avavad meenutused nõukogude ajastu vastuolulisuse – arhiivikaadrites näeme nii viksilt truudusvannet andvaid noorpioneere kui psühhedeelsete helide taktis kanepit popsutavaid hipisid. Üks filmi eesmärke ongi selle vastaka ja absurdse perioodi avamine. Ajas pendeldamisest koorub ka oluline tõdemus: tõeline hipi jääb alati hipiks, või vähemalt seni, kuni tema hing on noor.

Mõistagi on tänapäevalgi neid, kelle hinges helisevad vabadus- ja seiklusjanu. Ent 1970. aastate Nõukogude Liidus riskisid hipid paljuga vaid selleks, et olla hipi, rääkimata siis piketeerimisest, protestidest. Nüüd istume narmendavas pluusis muruplatsile ja räägime rahust, ilusast maailmast. Selles mõttes võiks tänapäeva hipindust iseloomustada märksõnaga mugavushipindus – isegi kõige hipimad meie seast on muutumas mugavuskultuuri mugavaks osaks. Me oleme täpselt nii hipid, rahumeelsed või vihased, nagu endale hea on. Ja isegi maailma pärast muretsedes riskivad vaid vähesed vastanduda tarbimisajastu elustiilile.

Tänapäeva hipid on agarad diskuteerijad, ent praktikas ümbritsetud õdusa mugavusmullikesega. Viimane iseloomustab üksikisikuid, poliitikuid, riike, tervet mugavuskultuuri epohhi, kus vabaduse asemel püütakse rikkust ning mõnuletakse võltsvajaduste mahlases sõiduvees. Ehk vajaksime kõik veidi rohkem hipilikkust, ent mitte passiivset, vaid sõbralikult mässumeelset, seiklusjanulist. «Nõukogude hipid» võiks olla inspireeriv teerajaja, või kui mitte seda, siis vähemalt soe vaatamine möödunud ajastust.