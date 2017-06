Briti rahvusteatri legendaarne lavastus «Peeter Paan» jõuab kinno

Forum Cinemase programmispetsialisti Henryk Johan Novodi sõnul annab «Peeter Paani» lavastus seiklusliku sissejuhatuse Eesti noorte koolivaheaega, kuid pakub mõtteainet ka täiskasvanutele. «Lavastuses «Peeter Paan» on oskuslikult kokku seotud kaks tahku – liigutav lugu kaduvast lapsepõlvest ning lustlik ja maagiline fantaasiamaailm,» ütles Novod. «Tegemist on etendusega, mis on põnev ja mõtlemapanev nii lastele kui ka täiskasvanutele. Energiline etendus lennutab maailma parimaid tantsijaid ja näitlejaid kogu lava ulatuses, tekitades tunde, et lendamegi Peeter Paani ja tema sõpradega otse Eikunagimaale.»

Etendus saab alguse sellest, kui kadunud poiste ninamees Peeter Paan oma varju kaotab. Sihikindel sõber Wendy aitab tal selle taas üles leida ning vastutasuks kutsutakse nad Eikunagimaale, kus haldjas Tinker Bell, Tiger Lily ja kättemaksuhimuline Kapten Konkskäsi juba ees ootavad. Järgneb maagia, muusika ja silmamoonduste pillerkaar.

Lavastaja Sally Cooksoni «Peeter Paan» on inspireeritud J. M. Barrie algupärasest näidendist, mis jõudis esmakordselt lavalaudadele 1904. aastal. «Kriitikute sõnul on lavastaja suutnud väga oskuslikult luua koguperelavastuse, mis on liigutav ja tõsine, kuid samas humoorikas ja seikluslik. Lavastuses on põhirõhk noorel Wendyl, kes üle kõige ihkab nautida lapsepõlve, kuid pärast suuri seiklusi Peetriga mõistab, et mängida võib alati, kuid ühel hetkel peab ikkagi ka suureks kasvama,» vahendas Forum Cinemase programmispetsialist.

«Cooksonile on lavastuse juures kõige tähtsamad mitmekesised elemendid, mis haaravad kogu publiku muinasjutulisse võlumaailma, kuid kõige selle keskel on inimlik lugu ja paeluvad peategelased, kes publikule korda lähevad,» tõdes Henryk Johan Novod.

«Peeter Paani» eestikeelsete subtiitritega etenduste ülekanded toimuvad 10. juunil kell 12 Tallinnas Coca-Cola Plazas, Tartus Ekraanis ning Viljandi kinos Centrum. Lisaetenduse ülekanne toimub 15. juunil kell 18.15 Coca-Cola Plazas.

National Theatre toob teatrisõpradeni üle maailma ülekandeid suurepärastest etendustest otse Londoni lavalaudadelt. Forum Cinemas on näidanud Briti rahvusteatri otseülekandeid alates 2009. aastast.

Lisainfot vaata siit.