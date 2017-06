Eestis linastub Kaurismäki «Teispool lootust»

Sadamalinnade triloogia teises filmis vaatleb Kaurismäki elu ja ühiskonda väikese inimese tasandilt, andmata taas liigselt hinnanguid. Kaurismäki on öelnud, et talle meeldivad inimesed, meeldib neid tänaval jälgida ja mõelda, milline on tema lugu, kuhu ta küll kiirustab? Ja kuhu kiirustab inimkond tervikuna?

Söelaeva trümmis saabub Helsingisse noor süürlane Khaled (Sherwan Haji), kes otsib taga oma kadunud õde. Samal ajal ja samas linnas otsustab oma senisele abielule ja karjäärile lõpu teha keskealine soomlane Wikström. Värvikate isikute teed ristuvad ja tekib uus põnev kooslus, mis maalib kinolinale erinevaid tragikoomilisi olukordi. «Teispool lootust» võlub poeetilise hingestatuse, elustava muusika ja lihtsa inimlikkusega.

Film võitis 2017. aasta Berliini filmifestivalil parima režissööri Hõbekaru. Esilinastusel on vestlusringis näitlejad Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Tommi Korpela ja Elina Knihtilä. Soome kombe kohaselt kütame Sõpruse taga kuumaks sauna, kuhu on kõik oodatud!

«Teispool lootust» on kinoekraanidel alates 8. juunist.

Vaata altpoolt, kuidas Kaurismäki Berliinis oma Hõbekaru vastu võttis, sest see on nii armas.