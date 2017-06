Marie Heibergi jõudmine koju

Heibergi «nähtavus» tähendab kas või seda, et üldlaulupidudel on ikka kõlanud Mart Saare viisistatult Heibergi luuletus «Põhjavaim». Kui ta ka ainuüksi selle, 16-aastaselt luulekoguga «Mure-lapse laulud» (1906, küllap üks nooremaid debüteerimisi eesti luuleloos, millele Friedebert Tuglas koostajana ja väidetavalt koguni ümberkirjutava ning toimetajakäega kaasa aitas!) meie sügavaima sisetundega resoneeruva luuletuse oleks kirjutanud, oleks Heiberg koha sisse võtnud eesti luules.

Mets mühab ümberringi.

Ma seisan lagedal

ja mõtlen: Küll armas on elu

siin Põhja taeva all!

Kui sügav sinav süli

end laotab ta üle maa...

Ja kuuskede õõtsuvail ladvul

käib kohin tuulena.

Ja metsa puude varjul

kui heljuks õnneaim,

kui laulaks lõputa laulu

me kaitsja Põhjavaim...

Aga «nähtavust» kviteerivad ka 1988. aastal ilmunud, kirjanduskriitiku ja toimetaja Kajar Pruuli koostatud ning järelsõnastatud valikkogu «Käisin üksi tähte valgel», Rein Põdra novell Heibergi haigusloost «Patsient nr. 4532» (ilmunud kogumikus «Kivide aeg», 1986) ning Iivi Lepiku ja Kirsten Simmo koostatud «Üks naine kurbade silmadega» (2010) – põhisisuks juba vaimuhaigusest haaratud Heibergi hämarolekus kirjutatud kirjad Tuglasele; ülevaade Heibergi elust ja loomingust ning suhetest Tuglasega, tema luulenäiteid ning viisistatud lauludest. Kirjandusloolane Toomas Haug on Tuglasele adresseeritud «ülevoolavate armastuskirjade laviini ning eksalteeritud käitumise paranoilist semiootikat» käsitlenud essees «Tuglase armastus. Heitlemised 1918. aasta suvel» (Looming, 2011, taastrükk esseekogus «Tagasi Troojamäele», 2015).

Nüüd on Hando Runneli koostatuna ja Ilmamaa kirjastatuna käsil Marie Heibergi lõplik koju jõudmine. «Rändaja tütarlaps» tahab olla Runneli sõnul «raamat enam-vähem kogutud luuletuste mahus», sisaldades esikkogule lisaks teisegi valimiku «Luule 1913–1914» ning perioodikas ilmunud või lausa käsikirja jäänud Heibergi luuletused «Hellumuse» (see on ühe luuletuse pealkiri, nagu on 1917. aastal kirjutatud luuletus «Rändaja tütarlaps» andnud pealkirja tervikuna kogutud luulele) nime all. 1918. aastal kirjutatud «Hellumus» ei ole lihtsalt heldimusliku meeleolu poeetiline sünonüüm, mis toob kohe meelde Uku Masingu «elusamuse». See – just suure tähega kirjutatult – näib olevat Heibergi luulesubstants, sulam traagilisest elutundest, eleegilisusega varjutatud ilukogemusest, aga mis kõige tähtsam, l õ p u t u s t i g a t s u s l i k u s t p ü r g i m u s e s t. Hellumus on see, mis vabastab luuletaja kannatusvalust ning kannab ta inglina teispoolsusse: «Sääl päästa härdusvalust valla, valla / ja jalge alla ahelad kõik talla!»

Raamatu lõppu lisatud kirjaniku ja ajakirjaniku Peeter Lindsaare (1906–1990) – temagi pärit Urvaste kihelkonnast – portreekirjutises (algselt ilmunud ajakirjas Tulimuld, 1951, nr 2) Heibergist rullub lahti ühe väga vaesest perest põlvnenud imelapse, 1905. aastal 15-aastaselt ajakirjas Linda Marie Heinamäe nime all esimesed luuletused avaldanud luuletaja traagiline saatus. Juba siis olevat ilmnenud vaimuhaiguse esimesed eod, kui Heiberg end «Nietzsche tütrekeseks» nimetanud ning end teiste suurvaimudega võrrelnud. Vastuseta jäänud kiindumus Tuglasesse ning 1916. aastal ilmunud proosateosele «Enne viimset päeva» osaks saanud kriitika suurendas meeleheidet, mis kulmineerub tagakiusamismaania ja märatsemishoogudega.