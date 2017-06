Igal kultuurinähtusel on omalaadne mõju inimesele, mõtlemise ja hoiakute kujunemisele ning neid mõjutusi suunavad eeskujud või liidrid. Kultuurifilosoof Tõnu Viik on saates «Plekktrumm» (2017) rõhutanud, et ühes kultuuris või kihistuses elava indiviidi elukvaliteeti ja sealjuures ka võimet ellu jääda määrab see, kui lai on tema vastava valdkonna «sõnavara», ehk kui palju värvinüansse on tema maailmatunnetusel mustale ja valgele lisaks.

Jooksumaailmale mõeldes võime õnnelikud olla, et raamatu peategelase «jooksuvärvingud» on nüüd ka eesti keelde tõlgitud ning peale tulemusspordi ja kaalulangetamismeetodi tähenduste ulatub jooksukultuuri tähendusväli veel teistegi oluliste kihistusteni. Mida rikkam on meie maailmatunnetus, sõnavara ja kogemustepagas, seda rikkam on meie elu nii inimese, kodaniku kui jooksjana. Ehk inspireerib seegi raamat meid endid olema eeskujudeks, et uusi tähendusvälju luua ja avada.

Robert Kraft on üks eeskujudest, kellel on inimestele omalaadne mõju ja kes on oma teekonnaga avanud värvinguid ka ühiskonnas laiemalt, mitte üksnes jooksukultuuris. Elava legendina kõnetab ta paljusid, ühendab kogukondi ning loob oma isiksuse ja igapäevase jooksuga pidevalt lisaväärtust, mis muudab inimeste elusid. Kaaren on lugude jutustaja, muusikapalade kirjutaja, õigluse eest seisja, elupäästja, aga ka võitleja ja vembumees. Ta on mees, keda lapsepõlveraskused ja noorukiea võitlused on suunanud kestvale jooksule, leidmaks iseennast ja oma elu mõtet. Need, kes temaga mistahes õhtul Miami Beachil kaasa jooksevad, teavad, et ta on suure südamega inimene, kes muuhulgas ka jookseb ning on teinud seda iga päev juba üle 40 aasta järjest.

Kraft on jooksja, kes on korraga nii tagaajaja kui tagaaetav. Raamat avab meile tema loo, näidates, mille eest inimene ära jookseb, mis teda taga ajab ning mida ta tegelikult joostes otsib. Küllap on iga jooksja jaoks tähtis mõista, miks ta jookseb ning kuidas ja milliste vastusteni selles küsimuses on võimalik jõuda. Robert Kraft alustas oma küsimustele vastuste otsimisega juba 1975. aastal. Miski sisimas sundis teda tollal tegema need esimesed jooksusammud Miami Beachil, valima endale teistsuguse elu ning järgima seda võitluslikku sisemist tungi tänini. Ilmselt ei osanud ta tollal unistadagi, et jooksmisest võib kujuneda vastus nii talle endale kui sadadele teistele.

Roberti hüüdnimi Raven tähendab eesti keeles kaarnat (või ka ronka). Aleksei ja Marcus Turovski avavad oma raamatus «Teekond urust templisse» (2016) ronga sümboolset tähendust: ronk on iidsetest aegadest peale avaldanud inimesele väga suurt muljet nii oma käitumise, välimuse kui ka teiste omadusetega. Ronk on ka ülim šamaan, perekonna juhtiv tegelane kontakti loomisel esivanemate ja kõikide selle maailma vaimudega. Ronk on ka trikster ja valetaja, kuid vahel ka olmeliste olukordade lahendaja. Ronk on kogu oma öise tarkuse ja surma sümboolikaga siiski kindlalt ja eranditult päevase aktiivsusega lind – ilmselgelt allmaailma, taeva ja inimeste maailma ühendaja ning aja ja surma kui üldisemate elu tunnuste meenutaja.