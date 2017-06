Eesti pianist esineb maailma ühes prestiižikamas kontserdisaalis tuhandetele

Moskvas toimuvad artistidevahelised jalgpalli maailmameistrivõistlused «Artfootball», mille käigus toimub mitu uhket kontserti.

Randvere esineb kontserdil, mis pühendatud legendaarsele NSV Liidu rahvakunstnikule, Gruusiast pärit ooperilauljale Zurab Sotkilavale, kes sai tänavu 80-aastaseks.

«Sotkilava oli noorena suurepärane ja edukas jalgpallur. Pärast sportlaskarjääri lõppu asus ta laulmist õppima ning tegi ka seal täiesti vapustava karjääri,» rääkis Randvere Postimehele. «Ta on Venemaal ikka väga armastatud artist.»

Galakontserdil astuvad üles paljud solistid Sotkilava endaga eesotsas. Dirigent on Evgeny Shestakov.

«Mina olen sel kontserdil Eesti esindaja ja esitan F. Liszti Klaverikontserdi nr. 1 finaali. Sellest tuleb pikk ja uhke kontsert. Peaaegu kõik 2500 kohta on juba praegu välja müüdud,» rääkis pianist. «Minu jaoks on selles saalis esinemine suur au ja hiigelsuur vastutus. See annab hindamatu kogemuse õppida nii suures ja suurepärase akustikaga saalis mängimist. Mõelda vaid, kes kõik siin majas on õppinud ja selles saalis esinenud: see on mul igal sammul meeles.»