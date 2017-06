«Miks on õigus midagi avalikus linnaruumis öelda ainult neil, kes suudavad selle eest maksta?»

Tänavakunsti nimetatakse ühtlasi post-grafitiks, ka selle puhul kasutatakse lõuendina tänavat, ent tehnikaid ja motiive on palju enam. Näiteks on stencil- ehk šabloonitehnika Tartus väga populaarne, kasutatakse veel postreid, kleepse ja muid lihtsasti kättesaadavaid vahendeid. Erinevalt grafitikirjutajatest on tänavakunstnikud väga huvitatud võõra inimese kõnetamisest, seetõttu on tänavakunsti lihtsam mõista ja selle auditoorium on palju suurem.

Muralism viib tänavakunsti suurtesse mõõtmetesse – murali tüüpiline näide on suur maaling mitmekorruselise maja otsaseinal. Kuna aga alates mingist seina suurusest ei ole kunstnik võimeline üksinda seda iseseisvalt ja sõltumatuna teostama, siis on murali tegemise protsess väga erinev tänavakunstiteose loomisest. Vajaminevate materjalide ja tellingute-tõstukite maksumus on lihtsalt nii suur, et omast taskust seda enam entusiasmi pealt kinni ei maksa. Siis on tavaliselt selle jaoks sponsorid või muud rahastajad ja kunstnik ei ole oma valikutes enam üksi. Tüüpiliselt sünnivad sellised teosed festivalide raames.

Prantsuse kunstniku MTO töö Tartus Soola tänava hoonel. / Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Sinu kureeritud festival tegeleb üksnes tänavakunstiga?

Jah, «Stencibility» on tänavakunstifestival ja kannab oma nime auga – see tähendab, et tegeleme kõige enam tänavakunstiga. Vahepeal tuleb sisse grafitit ja muralismi, sest meile meeldib formaatidega katsetada, igasuguseid hübriide luua ja niisama jaburusi teha. Eelmisel aastal oli meil otsekui seisukohavõtuna muralivaba festival, sest maailma mastaabis on enamik tänavakunstifestivale läinud muralismi teed ja see on praegu kindlasti valitsev trend. Muralism on minu jaoks täiesti erinev kunstiliikumine tänavakunstist. Ma ei väida, et üks on halvem kui teine, aga minu enda jaoks on tänavakunst kindlasti huvitavam vorm, sest kunstnikul on rohkem vabadust tegutsemiseks.

Sinu reliikvia näib olevat vabadus. Oled punkarihingega kunstnik?

Jah! Aga mulle pole oluline mitte punk pungi enese pärast, vaid see vabaduse aspekt, mida punk eeldab ja taotleb. Minu jaoks seisneb tänavakunsti suurim võlu täielikus vabaduses. Et kunstnikul on seljakott värvidega seljas, ta kõnnib mööda tänavat ning võib teha ükskõik kuhu ükskõik mida. Ainuke, mis teda piirab, on omaenese südametunnistus.

Kuidas see vabaduse ja vastutuse suhe siin täpselt välja näeb?

Vastutustunde olemasolu on üks tänavakunsti aluseid. Tänavakunsti idee on keskkonnale midagi juurde anda, mitte sellelt midagi ära võtta. Vastutustunde piir jookseb läbi küsimuse, kas iga järjekordne töö pigem rikastab või rikub keskkonda?

Paljude inimeste silmis ei ole tänavakunst rohkemat kui peldikuseina toomine tänavale, seal väljendamist leidnud hoiakute ja esteetika rehabiliteerimine, kuulutamine kunstiks ja avalikuks hüveks...

Päris nii see siiski ei ole. Siin tuleb mängu seesama vastutus. Sest peldikuseinale on sobiv kirjutada rohkem asju kui kesklinna majaseinale. Asukoha valimine on iga tänavakunsti töö puhul hästi tähtis – kohati on asukoha valik vähemalt pool teosest. Vale asukoht võib nullida ka täiesti geniaalse teose.