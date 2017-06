Täna Sõpruses: Eesti animatsiooni tulevik

Seanss kannab nimetust «Viimased Nova vihmavarjud», mis sümboliseerib animatsiooniosakonna peatset lahkumist kodusest BFMi Nova majast, samas ka vihjates lootusele pääseda räästa alt vihmavarju alla. Või siis vastupidi.

Priit ja Olga Pärna ning Rao Heidmetsa juhendamisel on valminud noorte animameistrite käte all seekord kokku 22 animafilmi, kogupikkusega peaaegu poolteist tundi. Filmides on esindatud erisugused tehnikad ning iga teos on väga oma tegija nägu ja iselaadse lähenemisega. Enamik tegijaid on ka ise kohal!

Tegemist on väikse hüvastijätuga BFMi Nova hoonega ja viimaste seal valminud filmidega, sest animatsiooniosakond kolib uuest õppeaastast Lembitu tänavale EKA vabade kunstide teaduskonna juurde.

Linastuvad järgmiste tudengite filmid:

MA: Helen Woolston, Evgeniia Golikova, Teele Strauss, Terje Henk, Aggie Pak Yee Lee, Nicolás Petelski, Sander Joon

BA: Aili Allas, Anne Mirjam Kraav, Jüri Lääs, Katariina Aule, Katarina Skott, Leore Klyszejko, Liisi Grünberg, Ottomar Sukko ja Silvia Raist.

Pärast seanssi toimub pidu osakonna uues asukohas Lembitu 10. Kõik, kes tulevad, on kutsutud!

Sama filmiprogrammi näeb ka Tartus Elektriteatris 14. juunil kell 23 ja 17. juunil Peterburis Potšti teatris (viisaga!).

Sissepääs on igal pool prii.