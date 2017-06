Eesti-Rootsi film pälvis suure tunnustuse

Eestlase Roland Seeri joonistatud ja animeeritud Rootsi režissööri Juan Pablo Libossarti Rootsi-Eesti koostööfilm «Amalimbo» võitis laupäeval Horvaatias lõppenud 27. World Festival of Animated Film - Animafest Zagrebil Zlatko Grigiči nimelise auhinna parima esimese väljaspool õppeasutust valminud filmi eest. Animafest Zagreb on vanuselt ning prominentsuselt teine animaüritus maailmas. 12.–17. juunil võistleb «Amalimbo» ka maailma olulisima animafilmide festivali lühifilmide võistlusprogrammis Annecy’s, Prantsusmaal.

«See kaunilt teostatud lühilugu viib meid emotsionaalsele rännakule sümbolistlikku ning määratlemata, kuid kõhedakstegevalt tuttavasse maailma, kuhu me iseenda deemonitega maadeldes põgeneme ning kus lõpuks sisemise rahu leiame,» selgitas Animafest Zagrebi žürii auhinna andmist «Amalimbole». Auhinna võttis vastu Zagrebis «Amalimbot» esindanud Roland Seer. Animafest Zagrebi parima Horvaatia filmi auhinna võitis Horvaatia-Eesti koostöös valminud Chintis Lundgreni «Manivald» ning festivalil võistles ka Ülo Pikkovi «Tühi ruum». Mõlemad filmid osalevad samuti maineka Annecy animafestivali võistlusprogrammis.

«Amalimbo» valiti 2016. aastal Eesti kinoajaloo kolmanda filmina ülimainekale Veneetsia filmifestivalile ning nomineeriti parima lühifilmi kategoorias Euroopa Filmiauhinnale. Tänu sellele rändab «Amalimbo» nüüd aktiivselt maailmas ringi — lisaks Zagrebile on film võitnud veel kaks auhinda — parima avangardfilmi auhinna St. Cloudi filmifestivalil USAs ning parima animafilmi auhinna Barcelona rahvusvahelisel lühi- ning animafilmide festivalil Mecal Pro, linastunud praeguseks 23 filmifestivali programmis — teiste hulgas Skandinaavia olulisimal filmifestivalil Göteborgis ning Fajri rahvusvahelisel filmifestivalil Iraanis, linastunud Montreali innovatiivses multimeediakeskuses Phi Center, linastub sel aastal Short Matters! tuuri raames veel 13 filmifestivalil Euroopas ning suundub septembris Euroopa Liidu lühifilmide tuurile Hiina suurematesse linnadesse ning Hong Kongi.

««Amalimbost» on praeguseks kujunenud rahvusvahelises lühifilmikogukonnas üks aasta olulisimaid filme — seda teatakse ning rõõmustavalt tihti ollakse ka näinud. Loodame nüüd, et ehk õnnestub mõnel vastavalt kvalifitseeritud festivalil võita grand prix, mis annaks võimaluse film ka Oscarile esitada — see oleks kirsiks tordi peal. Aga kõige parem meel on meil loomulikult selle üle, et «Amalimbo» nii hoogsalt maailmas rändab ning üha rohkemate inimesteni jõuab,» kommenteeris filmi Eesti-poolne produtsent Marianne Ostrat.

Eestis on «Amalimbo» kättesaadav Telia ning Starmani kodukino teenuse vahendusel.

Rootsi režissöör Juan Pablo Libossarti julgelt erinevaid esteetikaid segav 2D-tehnikas «Amalimbo», mille kunstnikuks ja peaanimaatoriks on Tartus elav eestlane Roland Seer, on lugu väikesest tüdrukust Tipuanast, kes lootuses näha oma hiljuti elu kaotanud isa, püüab pääseda «teisele poole» ning kogeb surnute ja elavate vahele jäävat maailma. Film on valminud Stockholmi produktsioonifirma Fasad ja Eesti animatsioonistuudio Fork Film koostöös.