30 hoonet ja seina üle Tallinna kaetakse kunstiga

Nimekaimatest väliskunstnikest osalevad festivalil Sermob, Sens, Farid Rueda (Mehhiko), Aaron Glasson (Uus-Meremaa), Boa Mistura (Hispaania) jt. Festivali jooksul valmivad kõikjal üle Tallinna värvilised seinamaalingud, lisaks luuake Stencibility festivaliga koostöös teosed ka Tartusse, Viljandisse, Ahtmesse ja Narva.

Festivali käigus kaetakse suurejoonelise tänavakunstiga kokku üle 5000 m² pinda. Projekti on kaasatud grafitikunstnikud, disainerid, žabloonikunstnikud, antropoloogid, maastikuarhitekt, sotsioloog, kirjanik, arhitekt, advokaat ja paljude teiste elualade esindajad.

«Mextonia on mehhiklaste kingitus eestimaalastele, mida lahti pakkides leiab nii tükikese Eesti kui ka Mehhiko kultuuri. Muralid ehk värviküllased seinamaalingud on Mehhikos au sees ning kaunistavad mitme linna seinu. Meie soov on rääkida selle Mehhikole väga omase kunstivormi kaudu Eesti lugu – näidata, et eestlastel on, mida tähistada ning mille üle uhke olla,» rääkis festivali Mehhiko-poolne peakorraldaja Édgar Sánchez.

Sánchez kinnitas, et tänavakunstil on ka praktiline väärtus. «Tänavakunst on osutunud maailmas tõhusaks viisiks, et lahendada muret seoses sodimise ja vandalismiga. Valisime Mextonia festivali tarvis enamasti välja just sellised seinad, mis on soditud ja rikutud. Nõnda kingime kohalikele inimestele midagi erilist ja ilusat, andes linnaosale juurde väärtust ja eripära,» lisas Sánchez.

Teoseid luuakse festivali jooksul, ajavahemikus 14.–21. juuni. Täpne tööde tegemise ja valmimise aeg sõltub ilmaoludest. Esimese festivali teose tegi Eesti kunstnik Silver «SBoy» Seeblum kevadiseks EV 100 avaürituseks (asukoht Gonsiori 27, ERRi hoone).

Festivali käigus toimub rida sündmusi, alates tasuta avalikkusele mõeldud aruteludest Tallinnas ja Tartus ning lõpetades Balti Jaama Turul toimuva kunstituruga Art Bazaar.

Festivali korraldajad on Nueve Arte Urbano Mehhikost ja Todoesuno Eesti. Festivalile aitavad kaasa kohalikud organisatsioonid EKKM, Stencibility, Pirados, JJ-Street Baltic Sessions ning Tallinna Ülikooli kultuuriakadeemik Marju Kõivupuu. Projekt toimub valdavalt Mehhiko eravõtte Incusa SA de CV toetusel, mis pälvis 7. juunil Mehhiko üleriigilise kõrgeima kvaliteediauhinna jätkusuutlikkuses ja vastutustundlikkus ettevõtluses.