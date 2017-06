Edward von Lõnguse Euroopa tuur sai avalöögi

Saladuseloor langes kell 15, kui kõik huvilised Raekoja platsile kogunesid. Sealt võeti juba üheskoos ette teekond Lõnguse salapärase teose juurde.

«Kivikuningas Lembitu näol on tegemist kõikide kivide kuningaga, kes oskab kivide keelt ning just seda said paljud inimesed täna oma silmaga tunnistada,» kommenteerib (R)estart Reality koordinaator Kadri Uus.

Kes täna kohale ei jõudnud, saavad Lembitut uudistada, ning temaga kivisõnumeid vahetada Tallinna vanalinnas, Nunne 3. Tema kaaslased Miina ning Enn ootavad end avastama Energia Avastuskeskuse seinal, Põhja pst 31.

Linnaruumi ilmunud tegelaskujud on ligikaudu Eesti Vabariigi eakaaslased ning teevad hea meelega praeguse aja ja inimestega tutvust. Selles plaanis on abiks liitreaalsuse tehnoloogial põhinev mobiilirakendus, mis aitab kunstiteosed ellu äratada, ning millega sai samuti täna kohapeal tutvust teha.

Juba õige pea saab Lõnguse ajarändureid näha ligi kümnes Euroopa pealinnas. Esimestena on sihikul Brüssel, Rooma, Helsingi ja Berliin. Igas sihtkohas on plaanis linnaruumi kujundavad aktsioonid. «Kokku võtab Edward von Lõngus endaga seiklema kaheksa karakterit – igaühel neist on oma lugu, mida nad Euroopa pealinnades jutustama hakkavad,» lisab Kadri.

Edward von Lõnguse Euroopa tuur (R)estart Reality tähistab ühtaegu Eesti peatset suurt juubelit ning ka kunstniku enese kümnendat tänavatel tegutsemise aastapäeva.