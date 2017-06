Kiur Aarma ja Jaak Kilmi hakkavad tegema teatrit

Loo keskseks sündmuseks on kõikide vanade kultuurrahvaste legendidest tuttav veeuputuse motiiv, mis algab augustis 1987, soojaveetorust aadressil Õismäe tee 10, korter 62. Läbi ühe maja loo räägitakse kümnendist, mis vormis ümber Euroopa kaardi, kogu maailma ideoloogilised jõuvahekorrad ja inimeste unistused.

Kiur Aarma tunnistas, et omamoodi on tegemist tegijate lapsepõlvelooga. Kusjuures algselt pidi materjalist valmima film, ent ka tulevane lavastus on Aarma kinnitusel filmi ja dokumentalistika piiril. «Kasutame Tallinna Poistekoori, seega meil on laval lapstööjõud, umbes 40 lauljat. Kasutame palju kinoarhiivimaterjale ja kõike muud.»

Lisaks Kiur Aarmale ja Jaak Kilmile on lavastusega seotud ka stsenarist Andris Feldmanis.

NUKU teatri kunstiline juht Mirko Rajas ütles, et tutvudes kõikide konkursile esitatud töödega sai kõige tugevama äratundmise osaliseks just «Enne meid oli veeuputus». «Tajusime ühiselt Vaba Lava loomingulise personaliga, et loodava lavastuse sisuline eesmärk on huvitav ning kõnetab kindlasti paljusid teatrikülastajaid. Samuti ei olnud mitte vähem tähtsal kohal ka lavastuse vormiline ülesehitus, mis ka NUKU-le omaste väljendusvahenditega tegeleb. Kokkupuutepunkte tekkis nii sisuliselt kui ka vormiliselt ja seetõttu leidsime, et peaksime edasi minema just selle looga.»

NUKU teatri ja Vaba Lava eesmärgiks oli luua lavastus, mis käsitleks 1980ndaid aastaid nii Eesti kui ka maailma ajaloo kontekstis laiemalt, leides ja luues selle jaoks unikaalse ning kujundipõhise teatrikeele.

EV 100 teatriprojekti lavastuse valisid välja Vaba Lava 2017/2018 hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt koostöös Vaba Lava tegevjuhi Kristiina Reidolvi ja NUKU teatri esindajate Mirko Rajase ja Joonas Tartuga.