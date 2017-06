Vaata, mida toob Vaba Lava uus hooaeg

Mart Kampus, Liina Keevallik ja Christina Batman

«Pilveooper ehk Dido probleem»

Lavastus räägib inimeseks olemiseks olukorras, kus pea kohal on taevas täis informatsiooni. Kogu «personaalpilvedesse» salvestatud infohulk on sama kontrollimatu nagu ilm ise ja iga kell võib sealt kohatul hetkel midagi alla sadada. Esietendub jaanuaris.

Salvatore Calcagno

«Pandora 3.0»

Lavastus räägib generatsioonist Z, tänapäevastest noortest, kes on sündinud 1995. Kunstnikud soovivad projekti raames kaasata noori, kellega koos luuakse piirideta portree suuremeelsusest, hellusest ja kiindumusest, inimestest, kes kujutavad meie tulevast maailma. Esietendub mais.

Andri Luup

«(Teisitimõtleja)»

Lavastus räägib endisest punkarist ja bändimehest, kes omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes ta oma laule kirjutas. Lavastuse peaosas on Ivo Uukivi ja see esietendub kevadel 2018.

EKSTRA

2018. aasta juunis toimuv rahvusvaheline etenduskunstide hackathon, mis toob kokku noored lavastajad, näitlejad ja tantsijad nii Eestist, Prantsusmaalt kui mujalt maailmast.

Lavastusprojektid valisid Vaba Lava 2017/18 hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt. Konsultandiks oli Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv.

José Alfarroba on sündinud 1950. aastal Lõuna-Portugalis. 1969. aastal kolis ta poliitilistel põhjustel Prantsusmaale ning töötas esmalt organisatsioonis Culture and Freedom Network of Léo Lagrange. 1984. aastal sai José Alfarrobast Rutebeufi nimelise teatri (Le théâtre Rutebeuf) kunstiline juht ja direktor. Sellesse perioodi jäi ka tänavakunsti festivali Folies Urbaines asutamine. 1998. aastal alustas Jose tööd teatri Théâtre de Vanves kunstilise juhi ja direktorina. Théâtre de Vanves on interdistsiplinaarne etenduskunstide keskus, kus on esindatud nii kaasaegne sõna-, tantsu- ja muusikateater kui ka film. Vanves´is toimub rahvusvaheline festival Artdanthé, mille initsiaatoriks oli José Alfarroba. Festivali põhifookuses on kaasaegne tants, kuid esindatud on ka teised etenduskunstid – sõnateater, performance´id, visuaalteater jne.

Tristan Barani on õppinud Pariisi 2. Ülikoolis (Université Paris 2 Panthéon-Assas) õigusteadust ning meediat ja avalikke suhteid. Ta on seotud Théâtre de Vanves´iga alates 2006. aastast. Alates 2010. aastast on Tristan Barani koos José Alfarrobaga arendanud rahvusvahelisi suhteid Artdanthé festivali raames. Kui Théâtre de Vanves juhiks sai Anouchka Charbey, sai Tristanist interdistsiplinaarse etenduskunstide festivali Artdanthé programmijuht. 2015. aastal valiti Tristan Prantsuse Kultuuriministeeriumi valitsusalas oleva komisjoni DRAC Île-de-France kaasaegse tantsu eksperdiks. Lisaks juhib Tristan Vanves´i, Brüsseli ja Pariisi noorte etenduskunstnike vahetus- ja koostööprogrammi.

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoone kui erinevate tugiteenuste näol, ning arendada rahvusvahelist koostööd. Teatrikeskus on avatud uutele kooslustele ja värsketele ideedele. Vaba Lava suurtoetaja on telekommunikatsioonifirma Starman.