David Lynch ehk ära vaata kardina taha

Eraserhead / Kaader filmist

Ka Lynch on tunnistanud, samuti tema filmid osutanud, et teda huvitab tööstus. Mind huvitab masinavärk, on ta öelnud. Nii tehas kui kitš on esteetilises mõttes märkimisväärselt erinevad, kuid siiski võrdväärse süsteemsusega ilmnevad masinavärgid ning mõlemat Lynch armastab. Kollektiivsesse alateadvusse kindla pesa rajanud, kuid seal lekkimist alustanud popkultuursed kujutised ja nende tööstuslik, absurdne ja söövitav kiirgus on ju Lynchi loomingu üks elevante, millel see maailm püsib.)

Huvitav oli ka lugu, kuidas noor David Lynch läks esimest korda Bob Dylani kontserdile. Ta oli nii väike, selgitas Lynch kogemust kaadritaguses kõnes ja jäi mulje, et ta mõõtis Bob Dylani pikkust pöidla ja nimetissõrme vahel. Bob Dylan oli Lynchi arvates pöialpoisi suurusega, sest Lynch ei võtnud oma esituses arvesse optilisi efekte. Kuulanud paar lugu ära, otsustas ta lahkuda. Kuhu minek, küsis toanaaber, kes oli ühtlasi suur Dylani fänn. Lähen ära, vastas Lynch. Mitte keegi ei lähe Dylani kontserdilt ära, ütles selle peale naaber. Go f*ck yourself, sõnas Lynch seepeale naabrile. Pärast seda nad enam toanaabrid polnud.

Blue Velvet- Jeffrey (Kyle MacLachlan) on võtnud kapist piiluda seksuaalakti. / Kaader filmist

«Blue Velvet». «Blue Velvet» räägib loo Kyle MacLachlani kehastatud ontlikust noormehest Jeffreyst, kes elab idüllilise pealispinnaga Ameerika väikelinnas (MacLachlani tegelaskuju nii «Blue Velvetis» kui «Twin Peaksis» tundub lähtuvat eluloolisest tõigast, et nooruspõlves oli Lynch skaut). Peaaegu esimeses stseenis leiab ta murult kellegi kõrva. See käivitab jutustuse, mis viib ta linnakese elu veidramatesse ja tumedamatesse kihistustesse, kus tegutsevad näiteks Isabella Rosselini mängitud lauljatar Dorothy ja tema sadistlik või masohhistlik kummalise iha objekt Frank (Dennis Hopper).

Üks mu lemmikkohti selles filmis on järgmine. Öine stseen. Hopper on MacLachlani teadmatusse kaasa tõmmatud. «Mis õlut jood?» küsib Hopper. «Heinekeni,» vastab MacLachlan. «Heinekeni?! F*ck that s*it!» karjub maniakaalne Hopper. «Pabst Blue Ribbon!» Ühesõnaga on ainus mõeldav ja joodav õlu tema hinnangul Pabst Blue Ribbon.

Uue keele looja

On ka väidetud, et David Lynchi mainstream’i ja art-house’i kino piiril elava loominguta poleks olnud seda ruumi, kuhu tekkis näiteks Quentin Tarantino (David Foster Wallace’i sõnad). Ehk siis selliseid obskuurseid popkultuuri referentspunkte ja mõttetuna tunduvaid dialooge armastav sünteetilise olekuga kino. Tarantino on Wallace’i hinnangul lahjaks lobiks muudetud Lynch. Pabst Blue Ribbon. Kinojaloost mäletame ju ka austria tummfimimeistrit Georg Wilhelm Pabsti, kelle 1929. aasta filmi «Pandora laegas» naispeategelane kandis nime Lulu. Lulu on ka Lynchi 1990. aasta filmi ja ühtlasi tema ainsa Cannes’i Kuldse Palmioksa võitnud «Wild at Hearti» Laura Derni mängitud naispeategelase nimi. Arvan muide alandlikult, et see eelnev on täielik ületõlgendus.

Ikka on huvitav mõelda, kuidas keegi on loonud uue võimaluse näha või rääkida. Nii nagu lõid Henri Bergson ja Marcel Proust võimaluse minevikku mäletada, James Joyce teadvuse siseruumis ringi konnata, Kafka bürokraatiamasinast kõneleda, on ka Lynch andnud paljuski keele või vormi sellele, et saaksime sõnastada veidrat. Lynchilik on pea sama sageli ette tulev omadussõna nagu näiteks kafkalik. Paljud argiselt nihestavad fenomenid hinnatakse kõigepealt lynchilikeks. Ka on Lynch oma filmidega tugevasti sisendanud lohutavat tõdemust, et keegi pole õnnelik. Lynch on stoiline ja pessimistlik ning see on maailmas kasulik kompass.

Mainitud David Foster Wallace’i üks esimesi mälestusi Lynchist filmi «Lost Highway» võtteplatsil oli järgmine: Lynch jõi tihti kohvi ja käis tihti puu taga pissul. Miks puu taga? Aga ikka sellepärast, et kui ta oleks nii sageli võtnud ette käigu võrdlemisi kaugel asuvatesse ametlikesse WCdesse, poleks filmivõtetega eriti kuhugi jõutud.

Film

«David Lych: Art Life»

Režissöör Jon Nguyen

USA 2016

Kinos Artis 17. juunini

«Blue Velvet»

USA 1986

Viimane seanss Artises täna kell 19.30