Suri ajaloo legendaarseim rockimuusa

Pallenberg osales ka Nic Roegi rock-kultuuris olulises filmis "Performance", milles ta mängis Mick Jaggeri tegelaskuju pruuti. Samuti mängis ta kultusfilmis "Barbarella" ja 2000-ndatel selliste rezhissööride nagu Abel Ferrara ja Harmony Korine'i filmides.

Elukäik oligi itaalia-saksa päritolu Pallenbergil selline, et 16-aastaselt jõudis ta modellitööd tehes Andy Warholi kuulsasse Factorysse, mis sättis tulevase karjääri. 1965. sattsu ta Rolling Stonesi kontserdile, täpsemalt selle backstage'i. Kõigepealt tekkis armuafäär Brian Jonesiga, hiljem Keith Richardsiga. Pallenbergi on nimetatud terve Rolling Stonesi muusaks. Laulis ta ka "Sympathy For The Devili" tausta.

Võib ka öelda, et ta on üks tähtsamaid inimesi rocki ajaloos.