Eesti film jõuab Prantsuse televaatajateni

«Jää» võtted toimusid 2016. aasta veebruaris Soome väikesaarel Hailuotos. Tegemist on esimese eesti filmiga, mis on täismahus üles võetud Soomes.

«Jää» räägib loo sellest, kui oluline on öelda «ma armastan sind», kui selleks on veel võimalus. Harri (Mait Malmsten) on ohvitser, kes peale lahutust näeb oma 11-aastast poega (Aksel Ojari) ainult koolivaheaegadel. Et kaotatud aega tagasi teha, otsustab Harri külastada pojaga saart, kus ta lapsepõlves tihti oma isaga aega veetis. Harri jääb viimasest praamist maha, kuid otsustab last mitte kurvastada ning sõita saarele üle kohaliku jäätee. Mees, kes on harjunud kõike kontrollima, seisab vastamisi jõududega, mida ta kontrollida ei suuda.

Filmi stsenaristid on Anna Hints ja Greta Varts, režissöör Anna Hints, operaator Tõnis Tuuga, kunstnikud Matis Mäesalu ja Anneli Arusaar, monteerija Marion Koppel, helirežissöör Kauri Lemberg.

Filmi toodavad Exitfilm Eestist, Origine Films Prantsusmaalt ja Antevita Films Luxembourgist. Filmi produtsendid on Eero Talvistu, Emilie Dubois, Olivier Berlemont, Raoul Nadalet. Filmi valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

«Jää» võitis 10 000-eurose postproduktsiooni auhinna Europian Short Pitch 2015 konkursil.

Anna Hints on õppinud Tartu Ülikoolis kirjandust ja rahvaluulet ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafiat. Ta on olnud aktiivne kaasaegses kunstis. 2013. aastal lõpetas ta Balti Filmi- ja Meediakooli režissööri erialal. Tema tudengifilm «Vaba maa» tõi talle Kaljo Kiisa nimelise Noore Filmitegija auhinna ja võitis Grand Prix PÖFFi lühifilmide festivalil Sleepwalkers. Hetkel arendab Anna Hints oma esimest täispikka mängufilmi ja esimest täispikka dokumentaalfilmi.