Märt Meos: Eesti teatril napib tulevikuvisiooni

Olen 20 aastat teatri juures olnud ja R.A.A.A.M.-i teinud, selle aja jooksul on saanud selgeks, et rahajagajad ei suuda otsustada, kas me oleme teater või ole. Kuidas R.A.A.A.M. on projektiteater, kui viimase kolme aasta jooksul on olnud 11 esietendust ja mängime aastas üheksat lavastust? Kokku on minu produtseeritud 45 lavastust.

Teatritele jagatakse kokku suurusjärgus 30 miljonit eurot, millest 1,7 miljonit läheb väiketeatritele. Kui võtame nimekirjast välja kolm erateatrit – Krahl, VAT ja Theatrum –, siis ülejäänutele jääb 520 000 eurot, alla 2 protsendi kogu rahastusest, ja see on see, mille kärpimisega tahetakse revolutsiooni teha. Tegelikult ametlik statistika lausa nõuab, et väiketeatrite rahastamise osakaal peaks vähemalt kahekordistuma. Aga tegelike muutusteta on mugavam jätkata, ei pea nägema laiemat pilti, ei taheta näha.

-Miks?

Kaitstakse endisi riigiteatreid. Väidetakse, et alati on nii olnud ja seda ei saa muuta. Ega see päris õige ole. Teatrid riigistati 1940. aastal ja enne seda olid seltsid, st põhiliselt kolmas sektor. Seltsid rentisid teatrimaju. Praegu on arutatud ka, kas lüüa teatrimajad ja trupid lahku. Olen sellega päri. Esiteks annab see teatritrupile vabamad käed tegeleda ainult loominguga, ei pea muretsema kinnisvara eest, teiseks teeb see süsteemi läbipaistvamaks.

Praegu varjutakse paljuski kinnisvara haldamise taha. Seda tuuakse ka üheks põhiargumendiks, miks ei saa midagi muuta, kuna teatrimaju tuleb töös hoida. Lahkulöömine annaks truppidele võimaluse mitte olla sõltuvuses kinnisvarast ja looks parema võimaluse ilmselt ka truppide liikuvusele.

Nõukogudeaegne mõtlemine teatris jätkub. Ainult et kui toona kavaldasime väikeste edukate rehepappidena Moskvat üle ja see õnnestus meil hästi, siis nüüd kavaldame iseennast üle. Saamata aru, et Moskva on kauge minevik ja raha tuleb nüüd meie endi taskust. Sellepärast on vahest kainestav panna asjadele ka hinnasildid külge ja asjade üle arutada.

Arvan, et praegu on Eestis vaja nii suuri repertuaariteatreid kui ka erateatreid. Kui aga väiketeatrite rahastus tuleks ainult kultuurkapitalilt, siis hävitaks me 20 aastaga võidetud mitmekesisuse. Alles jääksid ainult üksikud projekte tegevad kooslused. Elujõulised ja riske võtvad väiketeatrid kaoksid. Samas jääksid hätta ka juba loodud etenduskunstide keskused, kuna nende programm on otseselt sõltuvuses elujõulistest väiketeatritest.

Pooldan ka AITA süsteemi uuesti rakendamist. See pole kõige ideaalsem, aga paremat pole me suutnud välja mõelda. AITA süsteemi rakendamisel on teatrite rahastamine läbinähtavam ja seda ka omavahelises võrdluses. Võib ainult aimata, miks osa selle vastu on.

Produtsent Märt Meos. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES /

-Ehk on siiski veel mingi võimalus?

Lisarahastust tuleks leida. Üks võimalus on kohalikud omavalitsused. Ministeerium väidab, et suured maakonnateatrid on vajalikud kohalikele kogukondadele. Ma usuks seda siis, kui kohalik kogukond võtaks rahastusest osa. Suurepärane näide on Kuressaare, mis toetab Kuressaare Linnateatrit 50 protsendi ulatuses eelarvest. Ja keegi ei saa Kuressaare Linnateatrile midagi ette heita – Saaremaal tahetakse seda teatrit!