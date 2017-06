Kammerooperi käesirutus transtsendentsi poole

Saariaho on seni armastanud kammerlikke solistide ansambleid: «L’amour de loin» sisaldas kolme tegelast, «Adriana Mater» nelja ning «La Passion de Simone» ja «Émilie» kumbki kõigest ühte. «Only the Sound Remains» ajab läbi kahe solistiga – mõlema lühiooperi partiid on kirjutatud bass-baritonile ja kontratenorile. Kui Saariaho varasemad teosed olid prantsuskeelsed, siis «Only the Sound Remains» kõlab inglise keeles.

Saariaho on need kaks lühiooperit, kumbki kestusega umbes 50 minutit, teadlikult üheks tervikuks kirjutanud. Mõlemad põhinevad oma sisus jaapani ajaloolistele nō-teatri näidenditele ning kujutavad inimese kohtumist olendiga, kes pärineb väljaspoolt meie maailma. Esimeses lühiooperis on selleks vana sõdalase vaim, teises ingel. Siin puudub tavapäraselt mõistetud dramaturgiline sündmus ning sellega kaasnev lüüriline ja/või heroiline paatos, pigem edastatakse teatavat metafüüsilist kogemust ning selle sünnitatud psühholoogilist seisundit.

Saariaho muusika, mis on ka kõigis tema eelmistes ooperites olnud oma kõlalt natuke unenäoline, sobib sellele dramaturgilisele materjalile ideaalselt. Uues teoses ei flirdi tema kirjutatud noodid enam nii palju vaikusega kui varem ning helilooja kasutab kahe maailma kohtumise illustreerimiseks julgelt ooperi jaoks ebakonventsionaalseid kõlasid, kutsudes viiuli, tšello ja flöödiga muuhulgas esile krääksuvaid, kriuksuvaid ja kägisevaid helisid.

Saariaho muusika on seitsmeliikmelise orkestri esituses ning elektroonika kaasabil püsimatu ja selgete piirjoonteta, meenutades oma alalises voolamises varju liikumist seinal. Just sellest efektist võtab ta oma intensiivsuse, mis sobib edastama metafüüsilise kogemuse üheaegset õudust ja ülevust, kandma muusikateatri vahenditega kujutatud käesirutust transtsendentsi poole Tulemus on poeetiline ja dramaatiline ega muutu sealjuures hetkekski pateetiliseks.

Olen kuulunud, et paljusid, kes teosega tutvunud, häiris muusika vähene või peaaegu olematu jaapanipärasus, mida nō-teatri tekstide kasutamise juures suhteliselt põhjendatult loodeti või koguni eeldati. Minu silmis olid mõlema teose nõrgaks kohaks eelkõige veidralt häälikuid venitavas vokaalesteetikas kooripartiid. Värske ja mõjus ning oma isikupära poolest meeldejääv oli bass-baritoni (Davone Tines) ning kontratenori (Anthony Roth Costanzo) duett – kooslus, mida ooperilaval kahjuks väga harva kuuleb.

Peter Sellarsi minimalistlik lavastus jätab kogu fookuse muusikale ning solistidele. Mõlema teose välisilmet kujundab eeslaval suure riidest palaka ees toimuv võitlus valguse ja pimeduse vahel, mis sünnitab hulgaliselt sümboltähendusest laetud varje. Ooperiõhtu teises osas tõi Sellars naistantsija (Nora Kimball-Mentzos) näol ühe dünaamilise tähenduskihi lavastusse juurde.

Mõneti küsitavalt ja otsepidi isegi maitsetult oli Sellars põiminud lavarežiisse homoerootilisi motiive, mil puudub igasugune loogiline side nende ooperite alguseks oleva klassikalise jaapani dramaturgiaga.

Hoolimata kammerlikust orkestrikoosseisust ning kaheliikmelisest solistide ansamblist mõjus rohkem kommertslikest kui kunstilisest vajadustest tingitult Helsingis suurele lavale pandud «Only the Sound Remains» siiski väga suurooperlikult, suutes täita nii Soome rahvusooperi laia püüne kui ka 1350-kohalise saali kõlaruumi ning istekohad.

Tuleva aasta jaanuaris ja veebruaris etendub «Only the Sound Remains» Prantsuse rahvusooperis. Lavastus ja solistide koosseis on samad, et erinevalt Helsingi etendustest ja sarnaselt Amsterdami omadega esitab seal kontratenori partiisid klassikalise muusika maailma superstaar Philippe Jaroussky.