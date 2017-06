«Rannavalve» film kriitikale ei allu

Omal ajal tehti sarja tuules paar otse videolevisse suunatud kunstilist filmikest, aga erilist tähelepanu need ei pälvinud. Kas 2017. aasta laiekraankino versioon hoopis uute näitlejatega erineb sellest kuidagi? Kas lisaks emotsionaalsetele värinatele on filmil ka oma väärtusi?

Filmi avakaadrid rabavad oma suurejoonelisusega. Peategelast Mitch Buchannoni kehastav Dwayne Johnson liigub läbi liiva ja merevee kui antiik-Kreeka jumal, kehastades kujukalt maskuliinse mõistusliku printsiibi üleolekut hingetust stiihiast. Stseeni lõpus kerkib tema taga merest pilvelõhkujasuuruste tähtedega kirja pandud filmi pealkiri.

«Rannavalve» / outnow.ch

Ma ei suuda siiamaani otsustada, kas tegu on kitši või campiga. Peaks üle vaatama. Kaldun arvama, et filmi tegijad ise peavad oma loomingut rohkem sinna campi-laagrisse kuuluvaks. Nende kahe nähtuse vahe on see, et kui keegi riputab seinale vaibakese, millel on kujutatud üks bastion laia jõe kaldal ja selle ees ujuvad luiged, tehakse seda sellepärast, et nüüd on elutuba ilusam kui enne. Seda nimetatakse kitšiks. Aga kui Jeff Koons kujutab realistlikus skulptuuris (1991) end oma pornostaarist abikaasa Ilona Stalleriga suguühtes, on see camp, sest Koons apelleerib publiku reaktsioonile.

Nii kuulub ka «Rannavalve» pigem sinna Koonsi pornograafia-campi, sest näitlejad teevad terve filmi vältel vihjeid selle kohta, et tegelikult on nad filmis, mis järgib teatud 1990. aastate kaanoneid. 2017. aastal ei saaks nii jõulisi seksistlikke signaale ilma kõvema kriitikata enam peavoolukinos näidata, kui just tobeda teismelistekomöödiaga tegemist ei ole. Või ei saaks? Teises juhtivas osas astub üles Zac Efron ja tema filmograafiast leiab nii mõndagi. Oeh neid juudi nalju-naljakesi…

«Rannavalve» / outnow.ch

Suur osa filmist hüppavad, ujuvad, kõnnivad ja eeskätt jooksevad tegelased aegluubis, mis on «Rannavalve» kaubamärgiks saanud juba teleseriaali alguskaadrites saadik. Peaasjalikult selle aegluubis liikumise kohta käivadki tegelase neljanda seina lõhkumisele suunatud repliigid. Tõsi, kui need stseenid oleks üles võetud normaalse kiirusega, pääseksime me kinosaalist suvepäikese kätte oma 40 minutit varem. Samas on see äärmiselt mõjuv: tulin kinost välja, kõndisin toimetuse poole ja nägin korraga vitriinakna klaasil oma peegeldust: milline erakordselt nägus mees kõnnib mööda tänavata täiesti aegluubis!

Teine asi, mille pealt annaks aega kokku hoida, on dialoog. Iga enam kui viiest lausest koosnev vestlus paneb käe haarama puldi järele, et seda edasi kerida. Filmi süžee on nii üheplaaniline, et selle käivitamiseks ja edasi aitamiseks küll tegelaste repliike vaja ei ole, ta saab ise ka ilusti hakkama.

Mõnekümneks sekundiks said ekraaniaega ka endised rannavalve staarid David Hasselhoff ja Pamela Anderson, kusjuures märgata võis räiget soolist ebavõrdsust. Vana ja nässakas Hasselhoff kenitles linal lausa kahes stseenis ja talle oli ka paar rida teksti kirjutatud, aga Andersonil lubati lihtsalt õhupallina s_u_p_e_r_aeglaselt kaamera eest läbi hõljuda.

Kui midagi sellest loost eraldi esile tõsta, siis peaosalist. Isalik, suurt sõbralikku looma meenutav Dwayne Johnson on «Rannavalve» kõige tugevam komponent. (heh-heh, ma ütlesin «tugevam», panite tähele?) Tundub lausa, nagu ta saaks inimkõnest aru. Pähe tuli võrdlus Sergei Mihhalkovi lastelookangelase hiiglasekasvu militsionääri Onu Stjopaga, kõikide laste lemmikuga. Filmi kõige liigutavam moment oli jälle 3D prinditud kujukesed Buchannoni koduakvaariumis, mis kangelase meeleolusid väljendasid.

Priyanka Chopra filmis «Rannavalve» / outnow.ch

Kõrvalosadest võib veel esile tõsta Jon Bassi tehnonohik Ronniena. Ma küll ei mäleta, kas originaalses telesarjas ka mõni selline võdisev tüüp oli, aga antud juhul on Ronnie oma sõgedas armumises päris armsalt koomiline. Igal juhul naljakam kui Efron. Priyanka Chopra kurja ööklubiomaniku Victoria Leedsina teeb midagi sellist, mille kirjeldamiseks puuduvad mul vahendid. Kahjuks jäävad rannavalveamatsoone mängivad Alexandra Daddario ja Kelly Rohrbach jõulisele meesduole alla ja taanduvad vaid taustafiguurideks. Erakordselt figuurikateks taustafiguurideks küll, aga siiski tausta.

USAs tuli 69 miljonilise eelarvega film välja mai lõpus ja tänaseks teeninud üle 100 miljoni dollari. Asi seegi, nüüd võiks Paramount nüüd projekti nime taha linnukese teha ja edasi liikuda. Vaevalt me selle rea pealt enam kunagi midagi näeme.