Pedofiili ja ohvri läbiraputav taaskohtumine

Benedict Andrews on ekraniseeringut rikastanud stseenidega, mis kujutavad varateismelise Una ja Ray ammuseid salajasi kohtumisi, kuid maitsekalt tehtud tagasivaadetest hoolimata ei kanna kahe häiritud peategelasega film päris lõpuni välja. Lool puudub resoluutne lahendus ning kuritarvitaja ega isegi kuritarvitatu kaastunnet ei ärata. Ray on pedofiil, kes ei paista kunagise naabri tütrega suhtesse astumist kuigi palju kahetsevat, olgugi et sellega kaasnes elu täielik kokkuvarisemine. Una on nooruspõlves kogetud trauma tagajärjel langenud nähtamatusse sõgedusse, klammerdudes oma mõtteis endiselt haigete tungidega mehe külge, kes armastas teda siis, kui naine oli veel liiga noor, et üldse midagi teada intiimsusest või romantilisest armastusest. Kogenematule terapeudile käiks see naine üle jõu.

Vastavalt Una ja Ray rollidesse valitud Rooney Mara ja Ben Mendelsohn esitavad psühholoogiliselt kurnavat teksti professionaalse osavusega ning annavad endast parima, et hinges väikeseks tüdrukuks jäänud nimitegelase ning tema kord ammu oma käte vahele meelitanud hundi rasked tunded veenvalt paljastuks. Kahekesi õnnestub neil anda niigi kompromissitule filmile mõjuvalt melanhoolne, painajalik varjund, aga nagu mainitud, pole võimalik kummagagi päriselt suhestuda ning nende taaskohtumine ei jõua õige katarsiseni.

Hindan, et sedavõrd kompaktne film suudab emotsionaalselt väsitada, aga mõnda sünget Perekooli Foorumi postitust meenutav «Una» pole heas mõttes väsitav. Mis puudutab filmi tehnilist külge, siis erilise kiituse on ära teeninud kogenud operaator Thimios Bakatakis, kes esialgu Unat kahtlaselt kaadri serva ning Ray jälle kaadri keskele sunnib, hoides vaataja tähelepanu süüdlasel ja mitte ohvril, kelle psüühika on tegelikult äärmiselt ebaterve.

Una elab endiselt põrgus, mille Ray kunagi teda kuritarvitades lõi ja sama mehega uuesti kohtuma suundudes avanevad selle uksed jälle. Osa minust soovib, et ma poleks pidanud sellesse põrgusse nägema, ent olen tänulik, et leidub draamasid, mis seksuaalse kuritarvitamise pikaajalisi mõjusid nii söakalt ja intelligentselt lahkavad.