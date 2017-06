Galerii: Hargla esitles uut Melchiori

«Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat» on kuues raamat Indrek Hargla ajalooliste kriminaalromaanide tsüklis, kus kuritegusid lahendab Tallinna apteeker Melchior Wakenstede. Esitlusel vestles autoriga Jaan Martinson.

Romaani sündmused toimuvad Issanda aastal 1433, kui äsja on tööd alustanud esimene linnakool ja Tallinna tabanud ränk tulekahju. Apteeker Melchior ootab kannatamatult sõnumeid pojalt, kes Lübeckis ametit õpib, aga ta saab temalt üpris kummalise läkituse. Poeg kirjutab, et Tallinna on tulnud mees, keda hüütakse Gotlandi kuradiks ja kes võib ohustada Melchiori elu.