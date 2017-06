Oliver Stone’i film Putinist jõuab täna teleekraanile

Esimestena nägid filmi «Putin» Ameerika Ühendriikide televaatajad – linastus toimus 12. juunil Ameerika telekanalil Showtime. Vladimir Putin ei ole kunagi varem välismaalasega suhelnud nii kaua ja põhjalikult. Ükski teema, mis huvitas Oliver Stone’i, ei jäänud vastuseta.

Selle kahe aasta jooksul kohtuti Kremlis, Sotšis ja presidendi ametlikus residentsis Moskva lähistel. Peaaegu kaks aastat tööd. Mitukümmend vestlust. 27 võttetundi, mis pandi kokku kolmeks tunniks eetriajaks. Kremli koridorides, Sotši residentsis, õues, autos, presidendi lennukis või jäähokiväljakul...

See ei olnud traditsiooniline intervjuu. Stone ei teadnud kunagi, kus ja millal tal filmida tuleb. Režissöör Oliver Stone jagas oma intervjuus ajalehega Los Angeles Times oma muljeid intervjuust Vladimiri Putiniga ja mõningaid üksikasju selle ettevalmistamisest. «Meie suhtluses Venemaa presidendiga ei olnud mitte ühtegi keeldu, mitte ükski küsimus ei jäänud vastuseta ja keegi ei nõudnud nende läbivaatamist ja kinnitamist. Kõik oli täielikult minu kontrolli all,» ütles režissöör.

Filmis räägitakse vene-ameerika suhete praegusest seisust, Ameerika Ühendriikide presidendist Donald Trumpist ja suhetest NATOga, olukorrast Süürias, Ukrainas ja paljust muust.

Intervjuu jooksul vastas Vladimir Putin Stone’i küsimustele oma karjääri kohta, rääkis suhetest Clintoni, Bushi, Obama, Jeltsini ja Gorbatšoviga. Samuti räägiti vestluse ajal Stalini ja Reagani poliitilisest pärandist jne. Riigi järelevalve probleemidest ja Snowdeni pagemisest Moskvasse.

Filmis räägib Vladimir Putin ka oma perest.

Film tuleb üheaegselt ekraanile nii Ameerika Ühendriikides kui Inglismaal ja Saksamaal. Avaldamisõiguse ostsid ka Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Belgia, Poola, Türgi, Iisrael, Island, Austraalia, Hiina ja teised riigid.

Oliver Stone on kolmekordne Oscari-võitja, režissöör, stsenarist ja maailmanimega produtsent, kelle filmid on «Sündinud neljandal juulil», «Wall Street», «Rühm», «Sündinud tapjaks»ja veel paarkümmend filmi, millest paljud kuuluvad maailma filmikunsti kullafondi. Stone on teinud ka intervjjufilme Fidel Castro ja Hugo Cháveziga.

Oliver Stone’i film «Putin» on eetris esmaspäevast neljapäevani kell 21.30 PBK kanalil.