Hea laps, kellest on saanud Lauluema Leelo ja palju muudki

Võib-olla aitasid ühtehoidmine ja armastus neil pead püsti hoida? Kannatuste jaoks pole mõõdupuud olemas, kuid kahtlemata on eelisseis kirjanikul, kes saab oma trauma kirjasõnas välja elada.

-Suurt osa oma elust aja ja ilmselt ka kvaliteedi mõttes jagasid helilooja Raimo Kangroga. Armastuse ning kolme andeka ja juba oma edulugudega tütarde kõrval, mida kinkis elu Raimoga sulle veel, mida võid lausa pärandina endas tunda?

Aeg on kõige kallim asi, mida me üksteisele saame kinkida. Kakskümmend seitse aastat tegime Raimoga kõike koos ja käisime koos kõikjal, kus vähegi võimalik. Me ei uskunud, et kumbki suudaks ilma teiseta elada. Nüüd olen juba kuusteist aastat suutnud – enda ümber vaadates näen, et see on minu põlvkonna naiste jaoks üsna tüüpiline saatus. Õnnelikud võivad olla need paarid, kes saavad koos vananeda! Oskan ennast ja endataolisi lohutada ainult teadmisega, et kuni meist üks on elus, seni elame mõlemad.

Raimo oli 1979. aastal Eesti Muusika Päevade üks algatajaid ja keerulisel üleminekuajal kulutas ta meeletult aega ja energiat selleks, et muusikapäevad toimuksid majanduskitsikusest hoolimata. Oleksin õnnelik, kui sellel festivalil kõlaks kunagi Raimo klaverikontsert nr 1, mida Rein Rannapi esituses kuuldes aplodeeris Moskva publik püsti seistes, või «Missa süütult hukkunud eestlaste mälestuseks», mida on esitatud üksainuke kord.

-Sinu luulelooming, millest valikkogu «Teeleht» ilmus äsja, on sedavõrd lauldav, et hellitusnimi Lauluema Leelo on igati kohane. Ei hakka meenutamagi, kuidas ühele luuletusele «Oma laulu ei leia ma üles» aastast 1963 kirjutas Valter Ojakäär viisi, mille Heli Lääts omakorda laulis rahva meelde. Nüüd on neid «ülesleidmisi» kogunenud sul kümneid ja sadu. Puhtaid, leidlikke riime, meloodilise rütme puistad nagu muuseas. Mis sind juhib luulet kirjutades? Intuitsioon, keel ise? Kas vaatad ka sõnaraamatuid?

Sõnaraamatud mulle meeldivad tõesti, neid on vahel väga huvitav uurida. Aga luuletuste kirjutamiseks on mu meelest kõige tähtsam see, et oleks õige tunne, et mingi rütm hakkaks kõlama ja mõni sõna või väljend pakuks ennast teejuhiks. Vahel jääb mõni kujund kummitama pikaks ajaks – seda paberile pannes tunned ikka ja jälle, et see pole see, kuni äkki saab temast nööp, mille külge õmbled mõnuga suure palitu.

Luuletamist on peetud küll valetamise sünonüümiks, aga mina nii ei arva: siiruseta luuletusest ei saa asja ka siis, kui lihvid hoolega oma sõnu ja kasutad teab kui keerulisi vorme ja kauneid kujundeid. Lasteluulet kirjutades on sõnad head mängukaaslased, nendega on tore teha trikke ja väikesi avastusi, kuid see, et võiks kirjutada asjadest, mis hinge ei puuduta, ei tule kõne allagi – see oleks sohitegemine.

Vorm on minu jaoks väga tähtis. «Teelehte» valisin rohkem vabavärsilisi luuletusi, kui ma seda ehk oleksin teinud 80ndatel – aina enam tuleb ette teemasid ja seisundeid, millest saaks kirjutada riimilisi laule. Aga rütm on mulle sellegipoolest oluline.