Oluline briti leht nimetab Tommy Cashi lavasensatsiooniks

Hiljuti esines ta Barcelonas elektroonilise muusika festivalil Sonar ja tõmbas seal kuulajaid-vaatajaid nagu tolmuimejaga. Järgmine ülesastumine toimub kuulsal Glastonbury festivalil Suurbritannias.

Sellest ja muudest asjadest võttis Cashiga rääkida The Guardian ja avaldas artikli pealkirjaga "On see tõsi? Tutvume Tommy Cashiga, sürrealistliku post-sovjeti räpp-sensatsiooniga." Artikkel osutab, et Cash on Londonis albumit lindistamas, mille puhul leitakse see olevat stilistiliselt keeruline määratleda , kuna autor on liikunud trapist bassini ja sealt edasi hi-nrg eurotrance'i mõjuliseks. Kirjeldatakse Cashi videosid, imidzhit ja toimepõhimõtet.

Cash ise ütleb, et shokielementide tõttu võrreldakse teda tihti küll LAV-i räppari Die Antwoordiga, aga ta ise hindab palju olulisemaks huvi mehhiko filmimehe Alejandro Jodorowski vastu. Guardian kostab veel, et tegelikkuses on Cashil palju enam ühist artistidega nagu Lil Peep või Yung Lean, "kellel on eriline tunnetus selles osas, kuidas kunst töötab meie hüperühendatud digitaalses maailmas."

Lõpetuseks räägib räppar, et võrdlusmomendid eespoolmainitudega kukuvad otsast, kui tutvutakse tema uute materjalidega. "Nagu Marina Abramovic ütles, heal kunstnikul on üks hea idee, geeniusel kaks."